殷志源的爱妻宣言：我绝对不会提出自己的意见，全部都听老婆的！

歌手殷志源在《做家务的男人们2》中公开了自己的新婚房以及家务计画，并发表了宠妻宣言，引发关注。

9月6日播出的 KBS 2TV《做家务的男人们2》中，首次公开了李玟雨与未婚妻、女儿一起迎接同居生活的场景。

当天，李玟雨在未婚妻与6岁女儿入境韩国、准备开始韩国生活的前一天，向父母宣布同居计画。母亲对於突如其来的消息感到愤怒。

主持人白智荣询问即将再婚的殷志源关於新婚房的计画，殷志源回答：「就是我现在住的房子。」当白智荣问到「有没有为未婚妻准备什么礼物？」时，殷志源幽默地回答：「就是我本人。」引发现场笑声。



另外，白智荣也好奇「有没有换过什么生活用品？」殷志源表示会在生活中慢慢更换，并说：「我绝对不会提出自己的意见。因为我性格上只要换一样，就会想全部都换，这样一来就会变成以我为主，所以我干脆放弃，全部听她的。」展现出对未婚妻的体贴。



殷志源於今年六月中旬宣布再婚消息，准新娘是小9岁的造型师，官方表示：「殷志源最近拍摄婚纱照，今年将与亲朋好友安静地举行婚礼，希望大家用温暖的视线关注。」



