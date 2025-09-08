【韩网热门】《Kpop 猎魔女团》汉江无人机秀获赞！「振宇化鬼、蓝虎喷信」引爆欢呼

首尔市政府每年春秋两季都会在汉江沿岸举办无人机灯光秀，作为夜间旅游活动之一。昨晚在纛岛汉江公园登场的无人机表演，竟以《Kpop 猎魔女团》为主题，真的紧贴潮流！

这场灯光秀不仅重现了片中出现的首尔地标建筑，还将主角团鲁米、米拉与佐伊可爱又帅气的模样搬上夜空，更有振宇和蓝色老虎惊喜登场，瞬间引发大量欢呼。无人机在天空拼出立体动态图像，振宇从人变鬼、老虎吐出信函，演出品质获得网友一致好评。





有韩国网友提到，今年芝加哥 Lollapalooza 音乐节也曾出现《Kpop 猎魔女团》与 TWICE 的无人机秀，但当时对振宇和老虎的描绘比较偏向可爱风格 XD





此外，首尔这场无人机秀还在《Soda Pop》与《Your Idol》的片段中制作出「电子看板移动」的效果，技术实力令人惊艳（约在 4 分 40 秒处）：



▽最后附上另一个角度拍摄的版本，现场欢呼声真的很大：



韩国网友评论：

1. 居然用无人机做出电子看板？ 太神奇了

2. 振宇复活了！

3. 据说只用了1200台无人机，演出真的做得太好

4. 立体感超强kkk

5. 技术好棒啊kkk移动的时候连帽带都会跟著晃，细节真的太赞了

6. 有点好笑kkk谁能想到有一天我们会为阴间使者的形象浮现在天空而热血沸腾kkk

7. 不过对於还不知道《Kpop 猎魔女团》的人来说，看到天空里突然出现死神，会不会吓到啊kkk

8. 现场小朋友们都在跟唱，好可爱哟kkk

9. 芝加哥那个不是正式做的，只是在TWICE演出时短暂弄了一下kkk不过韩国这边真的做得太好了... 不管是电子看板还是立体感和舞台构成，都超级厉害...

10. 求全国巡回表演！！

12. 今天去汉江运动还在想怎么这么多人，原来是《Kpop 猎魔女团》无人机秀啊，第一次见到那么多外国小朋友

13. 我去看了，真的非常棒！虽然在人潮中穿梭来回很累，但高品质的演出完全让人忘了辛苦 kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3904767646

