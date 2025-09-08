婚后首发文零放闪！浪漫蜜月？不存在！金钟国婚后第一则贴文竟是这个，网叹：不愧是你，嫂子要习惯了

「能力者」金钟国才刚於9月5日在首尔江南某饭店低调完成终身大事，6日立刻透过社群平台更新近况。 不过，他分享的内容并非婚礼花絮或甜蜜合照，而是一张满满「运动魂」的照片，令粉丝直呼：「果然是金钟国！」

当天，金钟国仅以简单一句「真的非常感谢」作为配文，并公开了来自知名运动品牌赠送的拳击装备照。 结婚隔天就回归健身话题，展现出他一如既往的「运动爱好者」本色。



不少粉丝原本期待能听到金钟国谈谈婚姻或对新婚的感受，尤其这场婚礼保密到家——据韩媒报导，金钟国甚至在婚礼前一天才告知宾客地点，还叮咛演艺圈好友「连经纪人都不要透露」，安全措施可说滴水不漏。 最终，他仍延续一贯谨慎作风，没有公开太多关於新婚妻子的讯息。

据悉，金钟国的新娘是圈外女性，婚礼也仅邀双方家人及亲近友人出席，由老友、同时也是《Running Man》主持班底的刘在锡担任司仪。 婚礼相关照片与影片至今几乎没有流出，也让外界更加好奇。



此外金钟国和妻子新婚生活的「爱巢」据传位於首尔江南区论岘洞。 金钟国最近砸下约62亿（韩币）购入该栋豪华别墅，消息曝光后引发热议。

婚礼后依旧「不改初衷」地晒运动用品，让网友打趣表示：「嫂子要习惯啦！」、「不愧是肌肉哥，连新婚都不耽误健身」。 其实金钟国在近期播出的《我家的熊孩子》中坦言和妻子相处过程中唯一一次吵架就是因为运动，大展「运动男」本色。

