从《Running Man》下车的全昭旻，仍与制作组保持联系！池锡辰许愿：「希望她再回来上节目」

从《Running Man》下车的全昭旻依旧展现了强烈的存在感，连老大哥池锡辰也亲自喊话要她多回来玩玩。

在 7 日播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，以「在限定时间内若无法下班就会受罚，但若能顺利完成任务则可获得丰厚奖品」的「时间竞速，赏罚战士」竞赛作为主题。



当天，制作组介绍第一个游戏时说道：「这是全昭旻送来的任务——『跟著歌做 3 分钟料理』。」听到这里，成员们惊讶地说：「昭旻吗？你们有跟她联络啊？」制作组的PD则表示：「她偶尔会传一些游戏过来，呵呵。」提供了很多有趣的意见。



池锡辰兴奋地说：「叫她来上节目吧。」其他成员也纷纷表示：「她自己来上节目玩多好啊。」表现出了希望全昭旻回来出演的心情。梁世灿也补充说，池锡辰其实经常跟全昭旻见面，大家其实都还保持著联系，关系很好。



全昭旻自 2017 年加入《Running Man》成为固定成员，直到 2023 年底为了专注本业而离开节目。之后，有一次因为宣传新戏《松理不Sorry》跟同剧的崔丹尼尔一起出演，反而让崔丹尼尔成为了固定出演节目的租赁成员，表现颇受好评。大家也想再次看到全昭旻回归吗？



