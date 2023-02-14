《Running Man》全昭旻听完金钟国的话后爆哭：欧巴，这太像我了ㅠㅠ

全昭旻听完金钟国一天要做的事情后爆哭，这到底是怎么一回事呢？

SBS电视台招牌综艺《Running Man》每周日火热播出中，日前公开了「金子一般的冬天MT」。节目中全昭旻想前辈们提问，称：「最近我觉得和人见面是一件很累人的事情，完全不需要，这种时候到底要怎么办？」听完全昭旻的问题，金钟国和池锡辰回答道：「那就不要见啊，多简单啊。」接著还说出了一句至理名言：「人生本来就是孤独的。」



全昭旻又问：「欧巴们因为工作很多，人脉应该很广吧。」金钟国就就详细解释了自己一天要做的事情，早晨起床后一个人吃早餐，然后一个人出门去买咖啡。到了健身房，他会和一起健身的大叔们打招呼，遇到前来健身的演艺圈同仁就会多聊几句，顺便分享健身tips。



不知道怎么回事，听到这里的全昭旻突然止不住眼泪爆哭起来，称：「听了欧巴的话突然好想哭，仿佛在说我的生活，我也是这样。」金钟国透露自己的生活虽然单调，但却很幸福，全昭旻百感交集地说道：「其实我也很幸福，只是一个人待的时间太久了，觉得好可惜。 年轻的时光转瞬即逝，真的好可惜，一有空我就去旅行，其实也是在追求快乐。」金钟国安慰地说：「你不要太执著於追赶青春，不要这样，一切都要顺其自然。 」



从金钟国的这番话可以看出他应该很享受独处的时间，享受一个人的时光是一种无比超然的感觉，不用周旋别人的情绪，也不必判断他人的心事，自己陪同自己，回归一个真实的自我，对喜欢自己待著的人来说这感觉真的很棒。

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