BLACKPINK Rosé勇夺2025 MTVVideo Music Awards「年度歌曲」，成K-POP第一人！

2025年MTV Video Music Awards（VMA）於美国时间9月7日在纽约UBS体育馆盛大举行。 BLACKPINK成员Rosé凭藉歌曲《APT.》拿下「年度歌曲（Song of the Year）」大奖，书写K-Pop新历史。

这是K-Pop歌手首次在该奖项中获奖。 此前在2021年，防弹少年团（BTS）的《Dynamite》曾入围该奖，但最终未能夺奖。

Rosé在领奖时难掩激动，表示：「真的难以置信。 最先感谢相信我、帮助我的Bruno Mars。 这是对我所有努力的最佳回报。」她也特别向身边的重要伙伴致谢，「Teddy欧巴，我得奖了！BLACKPINK成员们，我得奖了！一直以来都很感谢，也很爱你们。」



Rosé凭藉《APT.》一举入围7个奖项，包括「年度歌曲」、「年度影像」、「最佳合作」、「最佳流行」、「最佳K-Pop」、「最佳导演」、「最佳美术设计」及「最佳视觉效果」等。



《APT.》由Rosé与Bruno Mars合唱，灵感来自韩国传统的酒桌游戏「Apartment Game」。 歌曲以洗脑的副歌与轻快的节奏席卷全球，成为今年最具代表性的热门单曲之一。

