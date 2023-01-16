如果让《Running Man》去拍《黑暗荣耀》！宋智孝版的「同珢」看上去很不好惹，刘在锡肯定演男三XD

（封面图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》）
Netflix爆款韩剧《黑暗荣耀》和热门人气综艺《Running Man》竟有如此的缘分！！！
《黑暗荣耀》上线之后备受好评，细腻的剧本、环环相扣的剧情、演员们的扎实功底等造就这部收视热门，宋慧乔扮演黑化复仇女神，看得观众们既心疼又直呼太爽了。 电视剧播出之后，就有剧迷发现男二郑成日和男三朴成勋某些角度和综艺大神刘在锡、「亚洲王子」李光洙一模一样，而这两位又都是《Running Man》的主力，於是网友们再一次脑洞大开，如果让《Running Man》去演《黑暗荣耀》会是怎样的效果呢？ 其实人员配置方面极其相似，甚至有些人物的气质和长相都很像！
文同珢-宋智孝
怎么说呢，智孝欧尼有种大姐头的霸气，看上去很会骂脏话，让她长大之后复仇的话，很可能直接用拳头解决，「涎镇啊，你出来！」
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
朱如炡-金钟国
宋智孝演女主，金钟国必定是男一护花使者。 李到晛眼睛再小点，皮肤再黑点，年纪再大点的话，和金钟国有那么一点点像（笑）。 况且金钟国超能打，一个拳头过去对方就老实了。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
朱如炡-梁世灿
这位如炡自带委屈气质，像个受气包一样，哈哈哈哈哈！
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
朴涎镇-全昭旻
全昭旻应该蛮适合表面笑嘻嘻，内心实则狠辣的角色，甜美的笑容是她蒙混过关的武器。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
河度领-刘在锡
哈哈哈哈哈哈哈，这位不用多解释了吧。 刘大神可以诠释「油腻」的中年财阀。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
全宰寯-李光洙
「什么???? 她是我的女儿????」 （正经脸）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
孙慏梧-HAHA
新的慏梧似乎很喜欢用MZ世代的新词语。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
李蓑罗-全昭旻
「疯子」昭旻也蛮适合嗑药王的角色，不过比起嗑药，她应该更爱热闹，人越多越兴奋。
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、IG@jsomin86/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
崔惠程-宋智孝
懵智孝可以一人分饰两角，以美貌为武器的空姐！
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、IG@my_songjihyo/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
姜贤南-池锡辰
没有比王鼻子大哥更适合这个角色的了，虽然我经常被打（第一个淘汰），但我依旧是个开朗的人！
（图源：Netflix《黑暗荣耀》、SBS《Running Man》/https://www.instiz.net/pt/7305096?page=1）
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