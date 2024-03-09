韩国综艺明星片酬大曝光！按集收费，Top一集赚足3000万，最少也有200万入帐！果然他是最贵的

明星艺人的收入一直都是民众好奇且关注的一个焦点，最高的当属电影咖，其次是电视剧演员，接著是综艺人和爱豆、搞笑艺人等。

这两日韩网上惊现了一张2022年艺人收入的截图，以《两天一夜》、《我独自生活》、《玩什么好呢》（玩甚么好呢）、《我家的熊孩子》、《认识的哥哥》、《脱掉鞋子恢单4MEN》、《一日三餐》、《小巷餐厅》等人气综艺节目的出演嘉宾为主，众人一集的节目收入少则200万（韩币，下同），多则3000万。 嘉宾们的收入差异较大，主要取决於他们的知名度、节目平台等原因。



先来看看老牌综艺《两天一夜》，文世润一期的报酬有700-800万；金钟旼稍稍少一些，但也有600-700万；延政勋虽然是演员，因并非综艺人士，因此他的酬劳为500万/期；DINDIN和RAVI、罗人友作为忙内LINE，每集片酬在300-400万。



超人气节目《我独自生活》中，拥有最高报酬的是全炫茂，一期就有1500万入帐，朴娜勑则有1000万；李施彦、旗安84、Henry均有500万；而作为爱豆的SHINee（Key）和华沙、演员成勋则每期能收到300万。



有国民MC刘在锡助阵的《玩什么好呢》最让人好奇，刘在锡每期的片酬一支独秀，主持一次就有2500-3000万落入口袋。 李孝利身为国民女神，酬劳自然不低，一期能赚钱1000-1500万。 郑俊河、HAHA则是500万，爱豆出身的李美珠最少，只有200万。



同样是超人气节目《我家的熊孩子》，嘉宾们的片酬也不低。 申东烨一期主持费就有2000万入帐，金钟国、徐章焄、李常敏皆为1000万，金希澈则在700-800万之间，妈妈们每一期的出演费也有200万。



《认识的哥哥》地位与《我家的熊孩子》、《我独自生活》差不多，主持人姜镐童的片酬最高，每期收入为1500-1800万，李寿根为1000万，金希澈和徐章焄有800-1000万，李常敏有700-800万，金永哲和闵勋庚则为500万。



此外，车胜元和柳海珍出演《一日三餐》时，一期的片酬高达1500万，金淑这类咖位较高的综艺人每一期节目就有1000万入帐。 如刘在锡、姜镐童、金希澈、李寿根、徐章焄人一人手握多档周播节目，收入根本无法现象。



看到综艺明星收入名单的网友们表示：「2年前就赚钱那么多，现在更不止了」、「还有那么多人说娱乐圈生活很累，那你们去外面兼职一天看看」、「千万不要心疼艺人，多心疼心疼自己吧」、「根本想像不出他们的生活有多快乐」、「这些人还有金钱观念吗？欠债都是几十亿上百亿，而且很快就能还清」等。

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