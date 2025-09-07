韩国「家长10点上班制」明年上路：幼小学生家长缩工时不减薪！网热议：谁来承担工作空缺？

韩国光州市率先推出的「小学生家长10点上班制」，将从2026年起在全国扩大实施。 这意味著幼儿与小学生家长可以在不减薪的情况下，每天延后1小时上班，用於陪伴和照顾孩子。 该消息一出，立即引起网友热烈讨论。

此政策主要针对300人以下中小企业，政府会补助企业因工时缩短产生的损失，帮助员工兼顾家庭生活，同时减轻企业人力管理负担，提升劳资双方满意度。

为实现全国推广，李在明政府已将其纳入「育儿期10点上班制」政策、列为国家项目，并於上月29日纳入明年财政预算案。 政策适用范围也从小学生扩展至幼儿，支援期最长可达1年，较光州市现行的2个月大幅延长。

光州市表示，该制度已被庆北、全州、水原等多个地方政府借鉴，成为推广「工作与家庭兼顾文化」的先行示范。政策全国推行后，家长们将享受不减薪的弹性工时福利，并可能与政府推动的「每周4.5天工作制」形成互补效应，进一步提升工作生活品质。



这项政策立即引起热议：「工作空缺谁来补... 剩下的人吗？ 会增加人手吗？」「不结婚的人都要替有孩子的人缴税，现在连工作空缺都要承担吗？」「小学生家长给一小时？ 那么中学生、高中生、大学生家长也要给一小时，照顾父母的人也要给一小时吧，大家都一样辛苦」「孩子毕业后，没上班的那一小时是不是应该补回来呢？」

整体来看，虽然「10点上班制」意在改善家长工作与家庭平衡，但网友普遍担心制度落地后的工作分配、公平性与长期影响，意见分歧明显。

