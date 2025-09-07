李彩玟戏外也是暖男！与女友柳茶怜公开恋爱一年，《暴君的厨师》杀青宴戴情侣戒低调放闪

演员李彩玟凭藉热播剧《暴君的厨师》日益受到瞩目，与润娥的甜蜜戏份让人每周都在敲碗更新！其实李彩玟在戏外有稳定的正牌女友柳茶怜（柳多仁），不久前出席杀青宴时还戴了情侣对戒，作为新人演员却敢於坦诚公开恋情，让人很有好感。

李彩玟是今年25岁的新人演员，因临时接棒出演《暴君的厨师》男主角，展现出超越预期的扎实演技与出众外貌，以及和女主角润娥甜蜜有趣的化学反应，在观众中收获一致好评。



8月12日李彩玟出席剧组杀青宴时，与饰演幼年燕熙君的小演员合照，左手食指戴著一枚银色戒指。 而这款戒指与柳茶怜今年6月底在IG上公开的款式相同，甜蜜爱情不言而喻。





李彩玟和柳茶怜因在tvN电视剧《浪漫速成班》中合作而结缘，并於去年3月大方认爱。当时有网友拍到两人在街头约会，李彩玟贴心地帮女方拿包包和外套、展现亲密互动，两人IG帐号也分享了穿著与影片中相同服装的照片。 引发热议后，两人随即承认恋情，正式开始公开交往。



오늘 하루종일 잔다고 ㅋㅋㅋㅋ

다인 웅니 연애설 이제 봤는데

류다인 이채민 이거 보니까 사귀는거 맞구나 싶음

뭔가 바이브가 귀여워(?)

드라마 일타스캔들 이선재 & 장단지 조합,,,pic.twitter.com/f1SePCBSk8 — 온단 (@0dan79) March 25, 2024





李彩玟2000年出生，2021年透过tvN剧集《High Class》出道，并以《浪漫速成班》《今生也请多指教》逐渐打开知名度；柳茶怜与李彩玟同岁，2020年通过《重回18岁》出道，后续出演《浪漫速成班》《金字塔游戏》，被誉为新生代明星。



两位新人演员虽出道时间不长，却大方承认恋情，还一同出席《浪漫速成班》的聚会，坦率真诚的姿态收获不少支持与祝福。有趣的是，早在公开恋情之前，李彩玟就为柳茶怜的《金字塔游戏》拍摄现场送上咖啡车，并且在柳茶怜的所有IG贴文中都点赞，唯独没有对她的比基尼照片按赞XD





网友纷纷对李彩玟和柳茶怜表达好感，如「同龄人的恋爱，真的很甜很可爱」「两个人都好高、像模特一样，很般配」、「又帅又高又会演戏的男演员，好像是第一次见到」、「多么健康啊！跟那些关注脱衣女主播、背地里搞小动作的人相比，好上百倍千倍」、「公开恋爱真的很帅气」、「 长期稳定的恋爱让人很有好感，祝福他们」等。

此外，李彩玟近期结束了与金秀贤所属社的合约，并签入边佑锡所属的VARO娱乐公司，为演艺事业展开全新阶段。

