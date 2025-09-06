极度保密！金钟国婚礼如「007行动」仅邀《RM》与龙年俱乐部成员，神秘新娘未曝光

金钟国昨日与圈外准新娘结为连理，这场婚礼极度低调，不仅新娘身分完全保密，更全面封锁任何可能的曝光机会，严密的保安层级被韩媒形容堪比电影《007行动》。

金钟国婚礼於5日在首尔江南某酒店以非公开方式举行，仅邀请了家人与亲近友人约100人，由多年挚友刘在锡担任司仪。 SBS综艺节目《Running Man》的成员，以及他所属挚友聚会「龙年俱乐部」的成员都有到场祝贺。

不同於其他明星的婚礼常透过电视转播或社群平台公开，金钟国的婚礼几乎没有对外曝光。 他甚至在婚礼前一天才将场地通知宾客，而到场的演艺圈好友也都是不带经纪人自行到场。 除「新娘是圈外人」之外，其他资讯一概没有曝光，因此一度引发外界各种揣测，包括「30多岁、来自美国洛杉矶的美容事业家」等传闻。 据悉，两人暂时并未安排立即出国度蜜月。



上月31日播出的《Running Man》公开了金钟国宣布婚讯的幕后花絮，成员们关於他的恋情也是一无所知，对他的彻底保密态度感到惊讶。 金钟国解释道：「其实我已经透露出不少端倪，但如果先被媒体曝光，感觉《Running Man》一定会挂上布条大肆宣传，所以才选择保密。」

刘在锡提到金钟国在《我家的熊孩子》公开了住宅，问他是否接下来就要公开新娘、甚至一起出演《同床异梦》？ 金钟国再三坚定地表示否认：「绝对不会。 家庭是家庭，工作是工作。」

如此严格的保密措施，也引起网友热议：「根本是007行动的等级」「之前大家笑他像独立运动家，看来是真的」、「拒绝所有综艺曝光、守护私生活，真的很帅」。



此外，金钟国於上月18日突然宣布婚讯。 他於今年初以现金约62亿韩元购入首尔江南区论岘洞的高级公寓「Apelbaum 2期」，该处即是新婚住宅。

