極度保密！金鍾國婚禮如「007行動」僅邀《RM》與龍年俱樂部成員，神秘新娘未曝光

金鍾國昨日與圈外準新娘結為連理，這場婚禮極度低調，不僅新娘身分完全保密，更全面封鎖任何可能的曝光機會，嚴密的保安層級被韓媒形容堪比電影《007行動》。

金鍾國婚禮於5日在首爾江南某酒店以非公開方式舉行，僅邀請了家人與親近友人約100人，由多年摯友劉在錫擔任司儀。 SBS綜藝節目《Running Man》的成員，以及他所屬摯友聚會「龍年俱樂部」的成員都有到場祝賀。

不同於其他明星的婚禮常透過電視轉播或社群平台公開，金鍾國的婚禮幾乎沒有對外曝光。 他甚至在婚禮前一天才將場地通知賓客，而到場的演藝圈好友也都是不帶經紀人自行到場。 除「新娘是圈外人」之外，其他資訊一概沒有曝光，因此一度引發外界各種揣測，包括「30多歲、來自美國洛杉磯的美容事業家」等傳聞。 據悉，兩人暫時並未安排立即出國度蜜月。



上月31日播出的《Running Man》公開了金鍾國宣布婚訊的幕後花絮，成員們關於他的戀情也是一無所知，對他的徹底保密態度感到驚訝。 金鍾國解釋道：「其實我已經透露出不少端倪，但如果先被媒體曝光，感覺《Running Man》一定會掛上布條大肆宣傳，所以才選擇保密。」

劉在錫提到金鍾國在《我家的熊孩子》公開了住宅，問他是否接下來就要公開新娘、甚至一起出演《同床異夢》？ 金鍾國再三堅定地表示否認：「絕對不會。 家庭是家庭，工作是工作。」

如此嚴格的保密措施，也引起網友熱議：「根本是007行動的等級」「之前大家笑他像獨立運動家，看來是真的」、「拒絕所有綜藝曝光、守護私生活，真的很帥」。



此外，金鍾國於上月18日突然宣佈婚訊。 他於今年初以現金約62億韓元購入首爾江南區論峴洞的高級公寓「Apelbaum 2期」，該處即是新婚住宅。

