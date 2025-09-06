行走的帝王雕像！李彩玟凭《暴君的主厨》颜值与演技双杀观众！导演爆料他超自律

近期在 tvN 热播的奇幻浪漫喜剧 《暴君的主厨》 里，演员李彩玟凭藉「绝对君主」李献一角，狠狠抓住了观众的心。 剧中他既是冷酷无情的暴君，却又暗藏挣扎与矛盾，魅力爆棚。 而除了演技，李彩玟的「逆天物理条件」也成为热议焦点！

李彩玟身高190cm，脚大到300mm，还有能一手遮住润娥脸的巨型手掌——粉丝干脆送上外号「门框男主」（门框男主：身材高大、肩膀宽阔，像门板一样可靠的男主角）。 不仅如此，他还是彻底的自律派，IG上经常能看到他健身维持肌肉线条的日常。 难怪剧中一亮相就自带压迫感，完全是「行走的帝王雕像」。



导演张太宥在制作发布会上爆料：「李彩玟虽然比较晚加入，但每天都坚持骑马、射箭、锻炼，从不间断。 这部剧几乎每集都有腹肌出场，对演员来说相当不容易。」——简直是把健身房搬进了宫廷啊！



《暴君的主厨》改编自网络小说《作为燕山君的厨师活下来》，但电视剧版本则加入了虚构角色「燕熙君」。 故事讲述一位正值事业巅峰的厨师，意外穿越回古代，遇上史上最恶名昭彰的暴君。 偏偏这位王还拥有「绝对味觉」——於是开启了一场关於生存、美食与宫廷罗曼史的奇幻大冒险。

