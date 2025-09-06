4minute出身的权昭贤时隔9年回到CUBE娱乐！「在充满珍贵回忆的地方开始，非常有意义」

组合 4minute 出身的权昭贤，时隔9年再次回到CUBE娱乐。

CUBE娱乐在4日公开与演员权昭贤签订专属合约的消息，并表示：「很高兴与一起开始、与CUBE有珍贵缘分权昭贤一起合作。我们将爲演技活动提供良好的环境，尽最大的努力在多方面发光。」

权昭贤说：「作爲10多岁和20岁出头在 4minute 的老幺活动的我，作爲演员怀著成熟的心态再次和CUBE娱乐合作，意义深远，非常感谢。在充满过去珍贵回忆的地方开始新的飞跃，作爲演员我会以更加真挚的姿态和尽最大的尽力报答大家，希望大家能用温暖的视线关注今后的行动。」



权昭贤在2009年以女团 4minute 开始活动，受到大家的喜爱。之后转爲演员，在电影《没有你的生日》、《那年冬天，我》、《送货上门》中活跃，演技得到认可，还出演并且出演《杀人者的购物目录》和《偶然相遇的你》等多样的电视剧，展开广泛的活动。



而 4minute 在2016年解散时，只有泫雅和CUBE娱乐续约，其他成员也纷纷取消追踪泫雅的 IG，让成员间不合传闻甚嚣尘上。但...在今年6月迎组合出道16年，队长南智贤亲自给每位成员送上手写信、花束和蛋糕，也让许多粉丝激动表示：「太感动了」、「看到泫雅也在，有机会重组吗」、「5人全都在啊 呜呜呜」等等。



