4minute出身的權昭賢時隔9年回到CUBE娛樂！「在充滿珍貴回憶的地方開始，非常有意義」

組合 4minute 出身的權昭賢，時隔9年再次回到CUBE娛樂。

CUBE娛樂在4日公開與演員權昭賢簽訂專屬合約的消息，並表示：「很高興與一起開始、與CUBE有珍貴緣分權昭賢一起合作。我們將爲演技活動提供良好的環境，盡最大的努力在多方面發光。」

權昭賢說：「作爲10多歲和20歲出頭在 4minute 的老幺活動的我，作爲演員懷著成熟的心態再次和CUBE娛樂合作，意義深遠，非常感謝。在充滿過去珍貴回憶的地方開始新的飛躍，作爲演員我會以更加真摯的姿態和盡最大的盡力報答大家，希望大家能用溫暖的視線關注今後的行動。」



權昭賢在2009年以女團 4minute 開始活動，受到大家的喜愛。之後轉爲演員，在電影《沒有你的生日》、《那年冬天，我》、《送貨上門》中活躍，演技得到認可，還出演並且出演《殺人者的購物目錄》和《偶然相遇的你》等多樣的電視劇，展開廣泛的活動。



而 4minute 在2016年解散時，只有泫雅和CUBE娛樂續約，其他成員也紛紛取消追蹤泫雅的 IG，讓成員間不合傳聞甚囂塵上。但...在今年6月迎組合出道16年，隊長南智賢親自給每位成員送上手寫信、花束和蛋糕，也讓許多粉絲激動表示：「太感動了」、「看到泫雅也在，有機會重組嗎」、「5人全都在啊 嗚嗚嗚」等等。



