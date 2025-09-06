「只睡50分钟」却依旧发光！张员瑛自爆「全靠精神力撑著」，惊人体力引网赞：明星不是谁都能当

人气女团 IVE 成员张员瑛在杀人般的行程中，依然展现惊人的体力与无死角的美貌，令粉丝大呼心疼又佩服。

前几日，歌手姜敏京在个人 YouTube 频道公开影片「不是我，而是张员瑛的 Vlog」。 影片中，张员瑛一边化妆一边透露：「这次的概念是黑化恶魔。 我其实没怎么正经拍过 Vlog，担心大家只能看到我忙碌赶行程的样子，但前辈说那样也很好，所以才挑战看看。」

她也提到前一天的日程：「MV拍摄大约凌晨3点半才结束，我只睡了大概50分钟。 今天完全靠精神力支撑，明天还要再飞去柏林。」此外，她还回忆参加军事体验综艺《前科者》时的经历：「在37度高温下在地上翻滚，还要过吊桥，真的很辛苦。」



虽然睡眠不足，但张员瑛在镜头前依旧散发舞台光芒，令粉丝惊叹连连。 网友纷纷留言：「明星也不是谁都能当的，居然只睡50分钟就能撑住」、「太累了，看著都心疼」、「皮肤到底有多好，熬夜后竟然还透亮到发光」、「听说有行程的时候基本上一天最多睡2、3个小时，好辛苦啊」等。



此外，张员瑛上个月惊喜现身《前科者》第六季暑期特别篇，与男团EXO成员Kai一同挑战军营体验。 她因不小心把棉布手套戴反，意外成为话题，张员瑛一度遭骂，节目组澄清「为了减少摩擦才这样戴，遵守了训练守则」。



