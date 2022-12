4minute也有机会全员合体了吗～昭贤重新关注泫雅IG，泫雅为昭贤送上咖啡车应援

泫雅近日和DAWN分手震惊演艺圈,不过她与过去在4minute的队友昭贤重新连络一事,同时也成了关注焦点。

*前情提要:‎和DAWN分手之外,网友发现4Minute昭贤和泫雅重新搭上线!疯狂猜测:4Minute会回归?

大约在上月,有粉丝发现泫雅点赞了昭贤的贴文,后来昭贤追踪了泫雅IG。此事让4minute粉丝兴奋不已,因为2016年4minute解散时曾传出不合,全员只有泫雅与CUBE娱乐续约,而且成员们昭贤、祉润、嘉允与智贤纷纷取消追踪泫雅的IG,后来的泫雅可以说和她们毫无公开互动。



除了IG互动,本月7日昭贤还在IG发布了泫雅送上的咖啡车应援认证照:「几年前的照片啊?为了辛苦的电影《Delivery》工作人员,泫雅姐姐送来了咖啡车,谢谢你姐姐。」泫雅也留言:「为你骄傲。」仔细看咖啡车上的应援标语,「请多多关照老么权素,演员和工作人员也要加油」与「谢谢我们妹妹成长得那么好!」,都可以感受泫雅对昭贤的照顾。



4minute粉丝无不受到感动、涌起过往回忆,纷纷翻出两人过往合照与舞台影片,并期待4minute能5人全员合体啊!这两年KPOP迎来了各大二代团合体,包括After School、2NE1、SISTAR、少女时代与KARA,希望4minute也不远了!



Sohyun and HyunA's interaction becomes a trend and Knetz call for 4MINUTE's return



If this happens, please give us a concept like Crazy



Wow 4 Minute reunion Volume Up ㅜㅜ



Wow Volume Up please



hul daebak,Let's use this opportunity to reunite #HyunA #현아 #Sohyun #4MINUTE pic.twitter.com/vHijTi3Xbt