4minute也有机会全员合体了吗～昭贤重新关注泫雅IG，泫雅为昭贤送上咖啡车应援

泫雅近日和DAWN分手震惊演艺圈，不过她与过去在4minute的队友昭贤重新连络一事，同时也成了关注焦点。

*前情提要：‎和DAWN分手之外，网友发现4Minute昭贤和泫雅重新搭上线！疯狂猜测：4Minute会回归？

大约在上月，有粉丝发现泫雅点赞了昭贤的贴文，后来昭贤追踪了泫雅IG。此事让4minute粉丝兴奋不已，因为2016年4minute解散时曾传出不合，全员只有泫雅与CUBE娱乐续约，而且成员们昭贤、祉润、嘉允与智贤纷纷取消追踪泫雅的IG，后来的泫雅可以说和她们毫无公开互动。



除了IG互动，本月7日昭贤还在IG发布了泫雅送上的咖啡车应援认证照：「几年前的照片啊？为了辛苦的电影《Delivery》工作人员，泫雅姐姐送来了咖啡车，谢谢你姐姐。」泫雅也留言：「为你骄傲。」仔细看咖啡车上的应援标语，「请多多关照老么权素，演员和工作人员也要加油」与「谢谢我们妹妹成长得那么好！」，都可以感受泫雅对昭贤的照顾。



4minute粉丝无不受到感动、涌起过往回忆，纷纷翻出两人过往合照与舞台影片，并期待4minute能5人全员合体啊！这两年KPOP迎来了各大二代团合体，包括After School、2NE1、SISTAR、少女时代与KARA，希望4minute也不远了！



Sohyun and HyunA's interaction becomes a trend and Knetz call for 4MINUTE's return



If this happens, please give us a concept like Crazy



Wow 4 Minute reunion Volume Up ㅜㅜ



Wow Volume Up please



hul daebak,Let's use this opportunity to reunite #HyunA #현아 #Sohyun #4MINUTE pic.twitter.com/vHijTi3Xbt — HyunA International (@hyuna_fb) December 7, 2022

▼最后点播4Minute的名曲〈Crazy〉ㅠㅠ



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