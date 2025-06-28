4minute合体再燃希望！昭贤重新追踪泫雅IG两年后公开同框，泫雅和智贤也有互动

4minute为人气二代女团之一，2016年解散时让许多粉丝甚至K-POP迷不舍，解散时甚至传出不合，不过成员昭贤（权昭贤）和泫雅这几年却重新互动，还公开同框了！

4minute 2016年解散时，全员仅泫雅和公司CUBE娱乐续约，其他成员也纷纷取消追踪泫雅IG，让成员间不合传闻甚嚣尘上，有人认为五个人之间确实很可能因人气不平衡或资源分配不均而闹不合，但也有人认为「同事就是同事」，私下没联络很正常。



2年前就有粉丝发现泫雅点赞了昭贤的贴文，昭贤也追踪了泫雅IG，更令广大粉丝激动的是，泫雅为正在拍摄电影《送货上门》的昭贤咖啡车，昭贤贴出了认证照！只可惜，去年泫雅和龙俊亨结婚时，4Minute成员均未参加两人婚礼，让4minute不合传闻再现。

*过往报导回顾：‎〈4minute也有机会全员合体了吗～昭贤重新追踪泫雅IG，泫雅为昭贤送上咖啡车应援〉



最新消息，泫雅和昭贤终於公开再同框，泫雅和昭贤都上传多张合照，昭贤写下「有人支持我的新挑战… 太感谢了.. 很高兴了.. 很感动 什么时候准备的… 我哭了ㅠㅠㅠ 非常感谢:)」其中的影片可见泫雅送上了一颗爱心形状的蛋糕，替昭贤加油打气「想做什么就做什么吧」。



其实除了和昭贤仍有互动外，泫雅和队长智贤（南智贤、南知呟）本月也有互动。本月18日正值4minute出道16周年，智贤发了非常多旧照忆当年，写下「是用很多爱填满的20代」、「为了不让那些闪耀的时光褪色，让我下决心未来要过得更好」等字句，且感谢成员、工作人员和粉丝们，底下昭贤和嘉允都留言感谢她或是为她加油打气。



当日泫雅倒是发了张照片标记了智贤，看起来是收到智贤送来的纪念花束，还加上过往4minute宣传照，她说：「我们真的很漂亮很珍贵。」智贤留言：「真的很漂亮，太珍贵了！！！」智贤的IG追踪名单中也再次见到泫雅（按：泫雅的IG追踪一直是0）。



从智贤和泫雅都公开庆祝4minute出道16周年，加上泫雅再次和昭贤有所互动，4minute到K-POP圈粉丝见了都相当欣慰，部分粉丝不禁燃起4minute有望重新合体的希望。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻