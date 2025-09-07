GOT7主唱荣宰亚洲巡演启动 海外首站香港10月3日开唱

韩国男团GOT7主唱崔荣宰即将於10月展开海外个人亚洲巡演《2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata]》，此次巡演是继去年举办的《2024 ASIA TOUR ONCE IN A DREAM》之后时隔1年回归的亚洲巡演，并於10月3日率先登陆香港，带来这次巡演的海外首站演出！对香港的鸟宝宝（GOT7粉丝称号）来说，这是一次无比珍贵的见面机会。

本次巡演与荣宰於7月发行、广受粉丝喜爱的专辑〈Fermata〉同名，更添特别意义。荣宰将在演出中展现其深厚的音乐实力，预告不仅会演唱〈Fermata〉中的全新作品，还将呈现过去备受喜爱的多首经典歌曲，势必将鸟宝宝的期待推向了最高潮，更将是鸟宝宝与荣宰迎接下一个乐章前的珍贵告别。

香港站作为这次海外巡演的起点，荣宰也将随后前往台北及曼谷，与更多的亚洲粉丝见面。对於所有鸟宝宝来说，这不仅仅是一场演唱会，更是一场充满爱意与回忆之旅。

值得一提的是，荣宰为了回馈鸟宝宝的支持，这次巡演准备了丰富的专属福利。粉丝福利包括SOUNDCHECK、与荣宰进行一对一合照、20人一组的合照机会，还有HI-BYE互动等等，让鸟宝宝都能感受到荣宰满满的温暖与真心。

鸟宝宝们，准备好迎接荣宰温暖的歌声，与他一同在音乐中短暂停留了吗？2025年10月3日，AXA安盛创梦馆见，一起见证这场属於荣宰与鸟宝宝的珍贵回忆！

荣宰将於2025年10月3日在AXA安盛创梦馆举行他的个人巡演香港站《2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] in Hong Kong》！票价由港币$780元起，门票将於2025年9月9日（星期二）上午11点在KKTIX（https://kktix.com）及大麦（https://www.damai.cn）正式公开发售。

《2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] in Hong Kong》



日期：2025年10月3日（星期五）

时间：晚上8点整

地点：AXA 安盛创梦馆，西沙GO PARK

票价：港币HKD $1,580(VIP)/ HK$1,280/ HK$780

公开发售：2025年9月9日(星期二) 上午11时起

购票网站：KKTIX / 大麦

主办单位：ECHO HK、UGO ENTERTAINMENT

巡演公司：GPVC

经纪公司：AndBut Company







粉丝福利详情：

$1,580门票：SOUND CHECK（全体）、1：1合照（20名）、团体合照1：20（200名）、亲笔签名海报（70名）、亲笔签名即影即有（25名）、VIP挂牌（全体）、HI-BYE（全体）、小卡（全体）

$1,280门票：亲笔签名海报（25名）、亲笔签名即影即有（5名）、小卡（全体）

$780门票：亲笔签名海报（5名）、小卡（全体）

