【K社韩国小百科】韩国二婚族再婚观念「矛盾大对决」：男要人陪怕伤财，女要钱不要累

近日，韩国两家再婚专门婚介机构针对全韩国556名有再婚意向的单身男女（男女各278人）进行了一项调查，询问用户在考虑再婚时最渴望和最担心的事项，从结果来看，似乎只能说是无解...

男怕财产被挥霍，女怕沦为照顾者

被问到「对再婚犹豫不决的原因」时，男性29.1%选择「怕对方挥霍财产」，其次是「怕对方只想享受不付出」（23.1%），第三名是「怕对方顾不上前段婚姻的孩子」（21.2%），第四是「担心要看对方脸色」（15.8%）。

女性方面，最担心的理由是「怕要为对方操劳照顾」（27.3%），其次是「担心要看对方脸色」（23.8%），第三名则同样是「怕对方顾不上前段婚姻的孩子」（20.1%），第四是「担心矛盾冲突增加」（16.9%）。



Photo by Sinitta Leunen on Unsplash



再婚念头为何打退堂鼓？

当被问到「推进再婚时，什么原因让你失去意愿？」，男性31.3%回答「屡次被理想型拒绝」，其次是「对方抱有不正确的再婚观念」（26.3%）、以及「缺乏合适对象」（21.2%）。

女性则有30.2%受「身边再婚失败案例」影响而打消念头，其次是「找不到合适伴侣」（25.2%）、「理想型反覆拒绝」（21.9%）等原因。 此外，双方都有约15%的人提到「曾信任交往却遭背叛」。

简而言之，男性会因为女性苛刻的条件或过度挑剔，而对再婚产生疑虑; 女性则多半因为从新闻媒体或身边听到再婚失败的消息，而对是否再婚犹豫不决。

何时最渴望再婚？

那么，二婚族在什么情况下会最想再婚？ 男性排名第一的理由是「感到空虚的时候」（28.4%），其次是「一个人吃饭吃腻了的时候」（24.5%），再来是「遭遇接连困境时」（19.4%）与「特别孤单时」（15.8%）。

女性则有 30.9%在「想辞掉工作时」最渴望再婚，其次是「遭遇接连困境时」（25.5%）、「特别孤单时」（18.0%）、以及「和父母子女离别时」（13.4%）。



Photo by Samantha Gades on Unsplash



再婚观念「完美」错位

综上可见，在再婚市场中，女人想免於为生计操劳，但不想伺候别人; 男人想获得陪伴和伺候，但不想出钱。 双方的需求与供应堪称「完美」错位，仿佛两条平行线，不知延伸到何时才会有相交点。

网友：「大家都很坦诚kkk」「一边想要对方的财产，一边想要对方的服务」「说真的，女人一旦赚钱就没必要结婚了」「其实大家都很了解对方啊，女人因为不想上班而想再婚，而男人最怕的就是对方拿走自己财产去享乐; 男方因为空虚而想找人陪，而女方最讨厌的就是伺候别人、看人脸色」「你最想要的刚好是我最不想给的」「矛盾大对决」「还是不要再婚了，各过各的吧」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻