INFINITE成员成烈首度solo袭港 香港见面会2.22举行 亲录影片喊话紧张又期待

韩国人气男团INFINITE成员成烈时隔一年多再度来港！继去年3月与队友一同举行演唱会后，成烈首次以个人身份举行见面会，在2026年2月22日（年初六）与香港粉丝见面，并带来刚发行的首张个人特别专辑《Asteroid》的精彩舞台，让粉丝们度过一个难忘的新年！

成烈於2025年12月12日推出首张个人专辑《Asteroid》，主打歌〈小宇宙〉以「漂浮在宇宙中的小星星」为概念，细腻描绘在爱情面前心动的瞬间，同时也蕴含著对粉丝的深情感谢。为了完美呈现作品，成烈在最大程度地保持歌曲魅力的同时，更与作曲家紧密合作，亲自参与制作过程，力求将自己的心意原汁原味地传递给粉丝。

近日成烈亦特别录制影片向粉丝问候，坦言距离上次与香港粉丝见面已接近一年，对於首次个人见面会既紧张又期待，十分盼望能与粉丝共度难忘时光。适逢新年将至，相信粉丝们也期待与成烈一起迎接一个温暖又美满的新一年。

向来宠粉的成烈，此次见面会将推出多重福利，包括1:1合照、1:20团体合照、签名会等，所有入场粉丝更可参与HI-TOUCH环节，近距离互动。适逢农历新年，成烈更精心设计「亲笔签名挥春」作为限定福利，向香港粉丝拜年，展现暖心一面。

成烈将於2026年2月22日在东蒲胡李名静体育馆举行他的香港个人粉丝见面会《2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING [Asteroid] IN HONG KONG》。票价由港币980元起，门票将於2026年1月7日（星期三）上午11点在KKTIX (kktix.com) 及大麦网 (www.damai.cn) 正式公开发售。

《2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING [Asteroid] IN HONG KONG》

日期：2026年2月22日（星期日）

时间：下午5点

地点：东蒲胡李名静体育馆

票价：HK$1,580(VIP)/ HK$980

公开发售：2026年1月7日（星期三）上午11点起

订购网站：KKTIX - kktix.com / 大麦 - www.damai.cn

主办单位：ECHO HK、DAYMAKER CREATIVES

经纪公司：Management 2Sang

粉丝福利详情：

$1,580门票：HI-TOUCH（全体）、签名会（10名）、合照1:1（20名）、团体合照1:20（180名）、签名挥春（20名）、签名即影即有（10名）、签名小卡（70名）、VIP挂牌（全体）、官方小卡（全体）

$980门票：HI-TOUCH（全体）、团体合照1:20（20名）、签名挥春（10名）、签名小卡（30名）、官方小卡（全体）

