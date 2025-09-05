韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards》公布重量级颁奖嘉宾 IVE、NMIXX、ZEROBASEONE携手炸爆舞台

韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards》将於2025年9月20日（星期六）假澳门户外表演区举行，早前推出门票即被秒杀！近日大会释出少量门票，以飨一众乐迷。除此之外，大会又公布了绝密演出内容，以及颁奖嘉宾名单，当中包括了国际动作巨星甄子丹。

《2025 The Fact Music Awards》的筹备工作正进行得如火如荼，大会在制作上所动员的人力物力，令今年度的TMA音乐颁奖典礼，成为全澳门历年来最大型演出活动，冠绝同侪，而近日大会加推因应制作需求而预留的座位、视线受阻区域，以及包厢位置，令早前向隅的乐迷，可以把握最后机会，扑飞入场。有关票务详情如下：

《2025 The Fact Music Awards》加推门票详情

日期：2025年9月20日（星期六）

时间：晚上7时

地点：澳门户外表演区

票价｜$42,800 (包厢) / $2,299 / $1,999 / $1,599 / $1,299 / $999 / $799

发售日期：2025年9月8日（星期一）

门票将於指定售票平台：CITYLINE、大麦、Fantopia 公开发售





作为澳门首个户外30,000人大型演唱活动，TMA在演出内容上特意倾尽心思，务求让乐迷能欢度一个愉快、难忘的晚上。今年2025 TMA为传递「One Fact One Love」讯息，特别设立多个一夜限定舞台，其中誓必成为热话的，必数横扫全球榜单的K-POP代表女团代表—— IVE李瑞及NMIXX圭真的首度合作，这个「忙内组合」将会携手演绎太妍〈To.X〉，展现强劲的vocal实力，呈现反差魅力，以细腻而抒情的嗓音俘掳全球粉丝的心。另一誓必成为触目演出项目，还有ZEROBASEONE成员章昊及Ricky将一同演绎方大同作品、包含「爱」真正意义的歌曲〈特别的人〉，他们将以饱含情感的嗓音，歌唱对「爱」的真挚感受。演出项目吸睛外，颁奖嘉宾同样充满惊喜。甄子丹精通武术之外，音乐造诣亦十分之高，过去亦经常在社交媒体分享他弹琴的片段，而他的家里各人也有很深厚的音乐底子，太太拥有8级钢琴，子女亦遗传了他们的音乐天份，细仔甄济嘉钢琴了得，大女甄济如2023年出道成为唱作女歌手，亦包办了专辑内大部份歌曲的创作。今年TMA的演出阵容鼎盛，是历年之最，大会希望邀请重量级颁奖嘉宾，负责颁发这次《2025 The Fact Music Awards》中最重要的奖项，由於甄子丹和他的动作电影在韩国非常受欢迎，亦有很多韩国艺人是他的粉丝想跟他合作，在当地人气非常高，配合他与音乐的渊源，所以找他来颁奖自然是不二之选。

此外，TMA还推出了周边商品，实体店也将在9月18日与大家见面！

想了解周边售卖详情，请查看以下网址：

