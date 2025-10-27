《出差十五夜》JYP篇词语接龙绰号满天飞！「性感贵宾晟镇」「没有宿醉娜琏」「不要吧唧有娜」

《出差十五夜》最新JYP娱乐篇，依旧有罗PD招牌的四字词语接龙游戏，JYP家族成员们的回答，意外帮自己冠上许多搞笑称号，笑翻粉丝了！

最搞笑的绝对是DAY6晟镇「性感贵宾」！罗PD让朴轸永回答「性感○○」，朴轸永回答「性感舞蹈」过关，但罗PD原本设想的答案应该是「性感食物」（形容食物好吃的MZ世代用语），结果朴轸永一脸问号无法理解，晟镇还听成「性感贵宾」（韩语푸들是来自英语poodle，贵宾狗），让TWICE和ITZY成员们直接放声大笑！



再来是ITZY有娜「不要吧唧」。有娜的题目是「吧唧○○」，答案应该是「吧唧博士」（吧唧是吃饭拟声词，吧唧博士指吃东西会发一边出声一边评价食物的人），她却造句变「不要吧唧」。Stray Kids彰彬都听不下去喊：「呀！」ITZY成员们也一一念她。罗PD都怀疑JYP大楼没网路了，新造词都不懂。当晟镇也发问时，罗PD忍不住说：「安静点性感贵宾！」大家笑得更夸张了XDDD！



有娜是「不要吧唧」，娜琏则是「不会宿醉」。娜琏回答「宿醉○○」和有娜状况一样，很自然地造出了短句而非名词。搞笑的是，罗PD听了回答：「不好意思，个人情报是知道了……」队友志效当场反驳娜琏明明就很会宿醉。



这三人就这样被冠上绰号到最后……字幕组也非常有才啊XDDD！



▼完整影片



