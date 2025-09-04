免费与宋仲基影人生四格！旺角期间限定店登场～Viu原创韩剧《我的青春》同日首播 捕捉6大看点

由宋仲基、千瑀嬉（千玗嬉）主演的Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》即将在明晚（9月5日）首播，该剧以初恋为主题，讲述昔日当红童星鲜于海（宋仲基饰）因大人的欲望而过早失去光芒，长大后他成为小说家兼花艺设计师，选择远离喧嚣安静生活。直到他的初恋、娱乐公司经纪人成济妍（千瑀嬉饰）突然出现，两人的生活因此发生巨大变化，尘封的情感与记忆也被再次唤醒！这出有关青春、爱情与成长的动人故事未开播便掀起热讨，今日为你整理以下六大看点，以便韩剧迷提早预热！

看点一：宋仲基回归爱情剧种

继2016年话题神作《太阳的后裔》后，宋仲基时隔8年回归爱情剧种，携手Viu推出原创浪漫韩剧《我的青春》，预告王者归来！谈到选择这部作品的原因，宋仲基表示：「一读剧本就有一种被治愈的感觉，我向来比较重视角色的故事和背景，鲜于海是富有层次的角色，所以我很喜欢。」



看点二：实力主演的化学反应

贵为韩剧界公认的两位实力派，宋仲基和千瑀嬉的首次合作备受期待，宋仲基也对拍档赞口不绝：「千瑀嬉是一位沟通能力出众的演员，她很有自己的想法，开拍前也做了很多研究，所以我们合作很愉快。」千瑀嬉则表示：「多亏了宋仲基，我得到了非常有趣的经历！」原来宋仲基为了让团队熟落而举办了运动会：「我还借了运动场、聘请了主持人，一开始彼此都很尴尬，幸好后来大家回到童心，度过了快乐的时光！说实话我也不是在所有拍摄现场都感到幸福，我也经历过心累的现场，那些负能量令人既伤心又讨厌。」《我的青春》团队在宋仲基的努力下默契大增，可望发挥更强的化学反应。



看点三：金牌团队的强强联手

《我的青春》由《柔美的细胞小将》导演李尚烨与《Run On》编剧朴时玄携手打造，两位创作者擅於描绘角色的细腻情感，预告片中鲜于海和成济妍在花店前重遇，成济妍坦率地表达对鲜于海的思念，鲜于海则反问对方会否好奇自己的成长经历，这些细节都展现了编剧和导演对情感的细腻把握，并探讨了人们如何走出过去伤痛，重新面对生活​​。



看点四：初恋主题万年不败

《我的青春》讲述一段跨越十年的爱情故事，鲜于海和成济妍在年少时互相扶持，不仅展现了初恋的美好和青涩，还探讨了初恋对人生的影响，誓将唤起观众对於初恋的回忆和情感共鸣！



看点五：多线叙事治愈故事

除了主角的爱情线，该剧还通过其他角色的故事展现了成长的伤痛与自我治愈，例如李宙明饰演的演员毛泰琳是成济妍负责的艺人，她与学生时代的初恋意外重逢；徐志焄则扮演富二代税务师金锡柱，他与鲜于海情同兄弟，内心却充满孤独与叛逆。这些角色的故事交织在一起，形成了一个关於成长、伤痛与治愈的多层次叙事。



看点六：精美的画面与音乐

从预告片来看，该剧画面精良、配乐悦耳，无论是花店的浪漫场景，还是主角们的青春回忆，都通过精致的镜头和动人的音乐得到了完美的呈现，这些元素将为观众带来一场视觉和听觉的盛宴，进一步增强了剧集的吸引力。

除了期待宋仲基新剧首播，更可到旺角先行打卡留念！於旺角Viu原创韩剧《我的青春》期间限定主题店，即可免费拍摄人生四格指定主题相框，於店内打卡更可体验七日全高清煲剧福利！



Viu原创韩剧《我的青春》期间限定主题店详情：

日期：9月5日-9月21日

时间：12pm-10pm

地点：旺角 T.O.P MTR层 M08 号铺(港铁B4出口）

活动详情：於指定日子到期间限定主题店即可免费拍摄人生4格指定主题相框；完成拍摄后於店内打卡并分享到社交平台，更可享7日全高清免费煲剧体验！

Viu原创爱情韩剧《我的青春》於9月5日起逢星期五晚在Viu上架，香港观众即可到旺角主题店打卡后免费高清煲剧，重新回忆初恋的悸动。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻