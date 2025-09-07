【韩网热门】多亏了《Kpop 猎魔女团》，这尊雕塑才能重见天日！网友齐出招：不然放到清溪川

曾被称为「世宗市阴间使者」、被民众吐槽「太可怕了」的雕塑有望在被尘封6年后重见天日。

这座名为「我们愉快的旋律」的金属雕塑，2014年设置於世宗市国税厅大楼前，因其怪异笑容与造型被市民批评「太吓人」，甚至被形容像「阴间使者」，最终遭到拆除并封存。

不过，随著Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》在全球爆红，「阴间使者」意外翻红，相关部门正考虑重新安置这座雕塑。 政府方面表示，已有民众透过国民申诉平台要求恢复原貌，若形成社会共识，将进行再设置。 不过也强调，因为曾因负评而拆除，是否复活仍需谨慎。

韩国网友评论：

1. ᄏᄏᄏᄏᄏ ，但是晚上看的话真的会超吓人吧

2. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be

3. 看来没扔啊 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 感觉... 很嘻哈呢

5. 复活他，go saja boys

6. 不会是saja boys的粉丝要求复活的吧ᄏᄏᄏᄏ

7. 超嘻哈的 现在又能重新看到呢

8. 这不是saja boys的编舞老师嘛

9. 人生真是无法预料啊

10. 啊，那样的话就搬到国（立民）俗博（物馆）去吧，人一靠近就喷水也不错

11. 放在机场的话... 有点....

12. 没扔掉的话总有用得著的时候嘛，极简主义者们

13. 是不是该放《Your Idol》啊 ？ 虽然可能会变得更吓人

14. saja boyz复活了啊ᄏᄏᄏ

15. 在地下二层保管中ᄏᄏ 简直是《猎魔女团》的现实版啊ᄏᄏᄏᄏ

16. 脸不能稍微整一下形吗？？ ㅋㅋㅋㅋ

17. 缝隙战略（指抓住机会）

18. 要是帅的话就不会被抛弃了，有点心酸

19.阴间使者复活，ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ，阴间死者都没死过

20. 没想到阴间使者风潮会来啊ᄏᄏ

21. 立在清溪川吧，外国人不是很多吗

22. 原来一直在地下停车场坚持著呢

原文：https://theqoo.net/square/3898328869

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻