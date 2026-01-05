【评论家选择奖】《鱿鱼游戏》三连霸「TV最佳外语影集」！《Kpop 猎魔女团》击败迪士尼勇夺双冠，朴赞郁《徵人启弑》惜败《一战再战》

Netflix 热门影集《鱿鱼游戏》第三季再次於美国评论家选择奖中获得「TV 部门最佳外语影集奖」，写下了第一、二、三季全员夺下奖杯的大满贯纪录，《Kpop 猎魔女团》亦拿下「最佳长篇动画」与「最佳原创歌曲」两项大奖，被看好问鼎奥斯卡金像奖。

《鱿鱼游戏》三连霸，写下韩剧新历史

《鱿鱼游戏》第三季於当地时间 4 日在加州圣塔莫尼卡举行的第 31 届评论家选择奖中，击败了《阿卡普科》、《武士生死斗》等强劲对手，荣获「TV 部门最佳外语影集奖」。主办方评论家选择协会（CCA）是由美加两国 600 多名影评人与记者组成的权威组织，奖项分为电影与 TV 两大类别，在 TV 部门不分季度、仅公开获奖作品名称。

此前，《鱿鱼游戏》第一季曾於 2022 年成为首部获得「最佳外语影集奖」的韩剧，李政宰亦成为首位夺下剧情类最佳男主角奖的韩国演员。 去年颁奖典礼上，《鱿鱼游戏 2》再次蝉联该奖项，加上今年的获奖，成功创下了连续三届获奖的辉煌纪录。



《Kpop 猎魔女团》击败迪士尼与皮克斯，剑指奥斯卡

去年在全球引发现象级热潮的 Netflix 动画电影《Kpop 猎魔女团》，击败了迪士尼的《动物方城市 2》与皮克斯的《地球特派员》，强势包揽「最佳长篇动画」与「最佳原创歌曲（Golden）」两项大奖，成为双冠王。

导演玛姬・姜（Maggie Kang）发表感言表示：「这部电影始於 7 年前，是我写给韩国文化的情书。 它讲述了音乐的力量，以及那些努力在世界期望与内心真我之间寻找平衡的人们。」

随著本次获奖，各界看好《Kpop 猎魔女团》在今年 3 月举行的奥斯卡金像奖中夺标的希望大增。 此外，该片也入围了 11 日举行的金球奖最佳动画、原创歌曲及票房成就奖等三项大奖。



朴赞郁《徵人启弑》遗憾落选

由朴赞郁执导的电影《徵人启弑》虽然入围了本届最佳改编剧本与最佳外语片奖，但遗憾未能获奖。 最终最佳外语片颁给了《这不只是个间谍故事》，改编剧本奖则由《一战再战》》的导演保罗汤玛斯安德森夺下，该片同时斩获最佳影片、最佳导演等共三项大奖。



