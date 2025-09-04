《真正不错的人》Drama大转弯！河廷根让崔芝恩快崩溃，申东河还保留崔芝恩这条线？

恋综《真正不错的人》让明星当「爱友」推荐朋友来场一周联谊，最新一集EP.5时间线来到第四天，已有戏剧性大转弯！

河廷根和崔芝恩因为手炼的约定产生裂痕，因为隔日一早，崔芝恩手上就不见手炼。「不要误会。」崔芝恩解释是因为受访时忘记戴回去，但河廷根坦言心态已崩溃，一整天不悦都写在脸上。爱友们都看出来崔芝恩承受不了河廷根给的压力，手炼虽然是崔芝恩提起要买，但不代表「要绑在一起」。这也难怪崔芝恩在河廷根要求「和别人不要玩得太开心」、「手炼要戴到最后」时，回应不是敷衍就或显得勉强。



崔芝恩当天约会对象便首次换人，选了两次心动选择选了自己的申东河，三个人之间的微妙变化不言而喻。崔芝恩对申东河坦言一直在看河廷根脸色，而现在还戴著手炼也是出於「愧疚」，否则应该要拿掉比较有礼貌。「我真的好想逃走……」崔芝恩更说自己现在的状态比起「关上心门」更像「不想抓住」，脸色非常沉重。身为河廷根好友，李官熙也认为河廷根太著急了。



说到申东河，申东河前一集和金秀珍看起来重新有了交集且更为密切，但他还想和崔芝恩约会，这也引发爱友们惊呼！李官熙都说：「我就说他会走！」金秀珍好友金永光叹道：「真是不怎么值得信任！」身为申东河好友，许龄智只能帮他缓颊「是忠於节目宗旨找真正不错的人」。如同上述，申东河果然实现愿望和崔芝恩约会了，就不知往后配对又会如何洗牌。金秀珍听见申东河被选走，脸色明显黯淡。



相对积极地尝试的申东河，李多蕙倒是认为「应该给别人机会」才选了别人，这次李多蕙没选金建遇改选吴贤真。吴贤真本来对金秀珍好感增加，但见她和申东河在一起似乎更快乐而选择放弃，他视线转回李多蕙身上，也实现愿望和李多蕙约会，不过约会内容待下集揭晓。

接下来已可预见申东河、崔芝恩、河廷根三角关系愈趋复杂，加上金秀珍、吴贤真、李多蕙……大乱斗即将形成。香港观众可於Viu每周一深夜收看最新集。

