让BTS防弹少年团红遍全球的神曲〈Dynamite〉MV正式突破20亿观看大关！！

BTS防弹少年团的MV中，首支20亿观看次数的作品诞生了。恭喜！！！（点进文章再多看几次吧）

2020年8月21日透过HYBE Labels官方YouTube频道向全球公开的BTS数位单曲〈Dynamite〉MV，於2025年9月4日早上9点16分正式突破20亿观看次数。



至此，〈Dynamite〉成为BTS的MV中首个达成20亿观看里程碑的作品。继去年12月达到19亿观看后，约9个月内再增加1亿次点击。



〈Dynamite〉是一首明亮欢快的Disco pop风格疗愈歌曲，也是BTS首次公开的全英文歌曲。MV结合了洗脑的旋律、轻快且充满活力的表演，透过充满阳光氛围的概念制作，完美展现了悠闲享受音乐与能量爆发的群舞。

▼ BTS 在第63届《葛莱美奖》典礼上登场的表演影片：（63rd GRAMMY Awards Show）



近期，〈Dynamite〉更登上了Apple Music公布的「过去10年全球播放次数最多的歌曲」排行榜第34名，与〈Butter〉一起成为唯一进榜的K-pop团体歌曲，再次证明了BTS在全球的影响力。



此外，BTS凭〈Dynamite〉创下多项纪录，不仅成为首支登上美国告示牌主榜「Billboard Hot 100」冠军的韩国歌曲，还连续三周蝉联冠军。

这首歌更在「2020 MTV欧洲音乐大奖」获得「最佳歌曲」（Best Song）、「2021告示牌音乐大奖」的「最佳销售歌曲」（Top Selling Song），并获得日本唱片协会史上最快速达成5亿次串流的钻石认证，成就辉煌。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻