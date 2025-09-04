《真正不錯的人》Drama大轉彎！河廷根讓崔芝恩快崩潰，申東河還保留崔芝恩這條線？

戀綜《真正不錯的人》讓明星當「愛友」推薦朋友來場一週聯誼，最新一集EP.5時間線來到第四天，已有戲劇性大轉彎！

河廷根和崔芝恩因為手鍊的約定產生裂痕，因為隔日一早，崔芝恩手上就不見手鍊。「不要誤會。」崔芝恩解釋是因為受訪時忘記戴回去，但河廷根坦言心態已崩潰，一整天不悅都寫在臉上。愛友們都看出來崔芝恩承受不了河廷根給的壓力，手鍊雖然是崔芝恩提起要買，但不代表「要綁在一起」。這也難怪崔芝恩在河廷根要求「和別人不要玩得太開心」、「手鍊要戴到最後」時，回應不是敷衍就或顯得勉強。



崔芝恩當天約會對象便首次換人，選了兩次心動選擇選了自己的申東河，三個人之間的微妙變化不言而喻。崔芝恩對申東河坦言一直在看河廷根臉色，而現在還戴著手鍊也是出於「愧疚」，否則應該要拿掉比較有禮貌。「我真的好想逃走……」崔芝恩更說自己現在的狀態比起「關上心門」更像「不想抓住」，臉色非常沉重。身為河廷根好友，李官熙也認為河廷根太著急了。



說到申東河，申東河前一集和金秀珍看起來重新有了交集且更為密切，但他還想和崔芝恩約會，這也引發愛友們驚呼！李官熙都說：「我就說他會走！」金秀珍好友金永光嘆道：「真是不怎麼值得信任！」身為申東河好友，許齡智只能幫他緩頰「是忠於節目宗旨找真正不錯的人」。如同上述，申東河果然實現願望和崔芝恩約會了，就不知往後配對又會如何洗牌。金秀珍聽見申東河被選走，臉色明顯黯淡。



相對積極地嘗試的申東河，李多蕙倒是認為「應該給別人機會」才選了別人，這次李多蕙沒選金建遇改選吳賢真。吳賢真本來對金秀珍好感增加，但見她和申東河在一起似乎更快樂而選擇放棄，他視線轉回李多蕙身上，也實現願望和李多蕙約會，不過約會內容待下集揭曉。

接下來已可預見申東河、崔芝恩、河廷根三角關係愈趨複雜，加上金秀珍、吳賢真、李多蕙……大亂鬥即將形成。香港觀眾可於Viu每週一深夜收看最新集。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞