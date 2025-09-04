讓BTS防彈少年團紅遍全球的神曲〈Dynamite〉MV正式突破20億觀看大關！！

BTS防彈少年團的MV中，首支20億觀看次數的作品誕生了。恭喜！！！（點進文章再多看幾次吧）

2020年8月21日透過HYBE Labels官方YouTube頻道向全球公開的BTS數位單曲〈Dynamite〉MV，於2025年9月4日早上9點16分正式突破20億觀看次數。



至此，〈Dynamite〉成為BTS的MV中首個達成20億觀看里程碑的作品。繼去年12月達到19億觀看後，約9個月內再增加1億次點擊。



〈Dynamite〉是一首明亮歡快的Disco pop風格療癒歌曲，也是BTS首次公開的全英文歌曲。MV結合了洗腦的旋律、輕快且充滿活力的表演，透過充滿陽光氛圍的概念製作，完美展現了悠閒享受音樂與能量爆發的群舞。

▼ BTS 在第63屆《葛萊美獎》典禮上登場的表演影片：（63rd GRAMMY Awards Show）



近期，〈Dynamite〉更登上了Apple Music公布的「過去10年全球播放次數最多的歌曲」排行榜第34名，與〈Butter〉一起成為唯一進榜的K-pop團體歌曲，再次證明了BTS在全球的影響力。



此外，BTS憑〈Dynamite〉創下多項紀錄，不僅成為首支登上美國告示牌主榜「Billboard Hot 100」冠軍的韓國歌曲，還連續三週蟬聯冠軍。

這首歌更在「2020 MTV歐洲音樂大獎」獲得「最佳歌曲」（Best Song）、「2021告示牌音樂大獎」的「最佳銷售歌曲」（Top Selling Song），並獲得日本唱片協會史上最快速達成5億次串流的鑽石認證，成就輝煌。



