Netflix 新综艺《刘在锡CAMP》刘在锡成为民宿主人，李光洙＆边佑锡是员工！网：入职条件是190公分？

Netflix 韩综《刘在锡CAMP》（유재석 캠프）是刘在锡出道34年后首次挑战经营民宿的综艺节目。之前公开的预告中，刘在锡换上露营装后宣布：「 Netflix 的新挑战！我要开民宿了！刘在锡CAMP！」之后他喊著：「客人是王！而我也是王！」的节目口号，最后还邀请想和他一起玩的人，赶紧来报名！节目已在7月12日开放报名。



[단독] 유재석, 넷플릭스에 캠프 차리다?!



넷플릭스 민박 예능, 이번엔 캠프로 갑니다. 손님도 왕이고, 유재석도 왕이 되는(?) <유재석 캠프>. 오직 넷플릭스에서, 커밍 쑨.



今日（4）还宣布李光洙和边佑锡确定加入成为职员。曾与刘在锡长期合作的李光洙，两人的化学反应预计会再次抓住观众们的视线；还有充满新鲜感的边佑锡加入，会展现什么样的艺能感？让人相当期待！



消息一公开也让网友纷纷表示：「早知道就申请了啊啊」、「入职条件190公分」、「边佑锡出演好神奇啊，好期待」、「感觉三个人都没有工作头脑，所以更加期待」、「哇～好期待边佑锡的综艺」、「客人是王！刘在锡也是王的节目宗旨，看来光洙什么事都要做了」、「要想成爲职员，身高必须达到190公分以上吗」、「这个组合太棒了」、「有李光洙感觉会很有趣」、「但是三个人好像都不会做料理」等等。

《刘在锡CAMP》由《奇案84的奇趣民宿》的李昭旻PD担任导演，他也表示：「期待兼备熟悉和新鲜的二人组的加入，能散发出欢乐的协同效应，完成更加丰富的化学反应。另外，还会有新的职员加入。」而《刘在锡CAMP》预计明年（2026年）在 Netflix 公开。

