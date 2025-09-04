《暴君的厨师》本周特别先公开！两人的关系产生新变化？润娥望月居然浮现李彩玟的脸，让她慌张喊：我疯了

润娥和李彩玟主演的《暴君的厨师》收视高、话题度也高，成为近期最红的韩剧！随著第4集的播出，也让人期待两人的关系呢～

（以下内容谈及剧情！以下内容谈及剧情！））

在第4集最后，延志永（润娥 饰）爲了抚慰孤独而彻夜喝酒的李献（李彩玟 饰），被传唤到御膳房，看到喝醉酒晕倒的李献，不禁感到荒唐。原本延志永想要离开，却被李献拉住了手，两人之间的距离急剧拉近，延志永原本想要站起来，但李献压住他并说：「别动！就这样待著吧，就一下就好。」



李献伤心的眼神和延志永的视线在空中相遇的瞬间，李献还小心翼翼地亲了延志永！进度竟然怎么快 >//< 月夜发生的醉酒接触事故会给两人的关系带来什么样的变化？让许多观众很期待本周的播出。



公开的第5～6集特别公开影片中，延志永和徐长今（尹瑞娥 饰）结束工作后回到住所，延志永坐在外面休息，她也独自碎念：「我是怎么走到这一步的，料理大赛夺冠好像只是几天前的事情！爸爸过得还好吗？好想他啊！他可不能像殿下那样饿肚子啊。」没想到...她抬头一看月亮上居然浮现李献的脸，让她慌张到觉到自己疯了 XD 还有殿下为什么会饿肚子？让人好奇！



而《暴君的厨师》第4集首都圈收视11.4%、全国收视11.1%，已创下 tvN 今年播出的电视剧最高收视，期待之后再继续创新纪录呢！

