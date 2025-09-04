【韩网热门】边佑锡&Karina亮相同场活动，超现实美貌惊呆网友：「好像AI人、未来人」

3日傍晚，演员边佑锡、aespa成员Karina等多位艺人出席在首尔圣水洞举办的HAUS NOWHERE SEOUL预开幕活动，现场星光熠熠。 边佑锡以修长比例与模特气场成为焦点，Karina则以冷艳造型和精致美貌惊艳全场，引发韩国网友热烈讨论！

边佑锡：









250903 하우스노웨어 #변우석



허리가 그냥 한줌이세요

울 집 강아지는요 스타일리스트분께서 옷 다듬어주시는 동안에도 인사해 #ByeonWooSeok pic.twitter.com/bpsfG51Ese — (@hbwsday_1031) September 3, 2025

Karina：









just so gorgeous pic.twitter.com/v4WUsAe4jR — karina loops (@KRNFILE) September 3, 2025

韩国网友评论：

（关於边佑锡）

1. 妈呀，腿有我的身高那么长

2. 裤子像窗帘一样长！

3. 真的好像未来人类啊

4. 模特出身果然不一样啊

5. 好像游乐园里做气球玩具的踩高跷小丑... 真的是人类的比例吗？

6. 最后那个影片太帅了，完全是漫撕男

7. 最神奇的是，新闻照片比（站姐的）大炮预览图更好看，影片又比新闻照片更好看kkkk太好奇真人是什么样了！

（关於Karina）

1. 哇真的好像AI，太美了

2. 有一种人外种族的美感，简直疯了

3. 好像动画片/游戏/漫画里的角色

4. 眼镜造型超适合她

5. 真是是和我一样的人类吗？

6. 皮肤仿佛在发光，像陶瓷娃娃一样

7. 怎么还有人在酸Karina，照照镜子吧

出处：https://theqoo.net/hot/3899104217，https://theqoo.net/hot/3899020418

