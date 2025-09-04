【韩网热门】边佑锡&Karina亮相同场活动，超现实美貌惊呆网友：「好像AI人、未来人」
明星   2025年9月4日   星期四10:55   Sani  

（封面图源：TVDaily）

3日傍晚，演员边佑锡、aespa成员Karina等多位艺人出席在首尔圣水洞举办的HAUS NOWHERE SEOUL预开幕活动，现场星光熠熠。 边佑锡以修长比例与模特气场成为焦点，Karina则以冷艳造型和精致美貌惊艳全场，引发韩国网友热烈讨论！

边佑锡：
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

Karina：
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

韩国网友评论：
（关於边佑锡）
1. 妈呀，腿有我的身高那么长
2. 裤子像窗帘一样长！
3. 真的好像未来人类啊
4. 模特出身果然不一样啊
5. 好像游乐园里做气球玩具的踩高跷小丑... 真的是人类的比例吗？
6. 最后那个影片太帅了，完全是漫撕男
7. 最神奇的是，新闻照片比（站姐的）大炮预览图更好看，影片又比新闻照片更好看kkkk太好奇真人是什么样了！

（关於Karina）
1. 哇真的好像AI，太美了
2. 有一种人外种族的美感，简直疯了
3. 好像动画片/游戏/漫画里的角色
4. 眼镜造型超适合她
5. 真是是和我一样的人类吗？
6. 皮肤仿佛在发光，像陶瓷娃娃一样
7. 怎么还有人在酸Karina，照照镜子吧

出处：https://theqoo.net/hot/3899104217，https://theqoo.net/hot/3899020418

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

