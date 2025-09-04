《暴君的廚師》本週特別先公開！兩人的關係產生新變化？潤娥望月居然浮現李彩玟的臉，讓她慌張喊：我瘋了

潤娥和李彩玟主演的《暴君的廚師》收視高、話題度也高，成為近期最紅的韓劇！隨著第4集的播出，也讓人期待兩人的關係呢～

（以下內容談及劇情！以下內容談及劇情！））

在第4集最後，延志永（潤娥 飾）爲了撫慰孤獨而徹夜喝酒的李獻（李彩玟 飾），被傳喚到御膳房，看到喝醉酒暈倒的李獻，不禁感到荒唐。原本延志永想要離開，卻被李獻拉住了手，兩人之間的距離急劇拉近，延志永原本想要站起來，但李獻壓住他並說：「別動！就這樣待著吧，就一下就好。」



李獻傷心的眼神和延志永的視線在空中相遇的瞬間，李獻還小心翼翼地親了延志永！進度竟然怎麼快 >//< 月夜發生的醉酒接觸事故會給兩人的關係帶來什麼樣的變化？讓許多觀眾很期待本週的播出。



公開的第5～6集特別公開影片中，延志永和徐長今（尹瑞娥 飾）結束工作後回到住所，延志永坐在外面休息，她也獨自碎念：「我是怎麼走到這一步的，料理大賽奪冠好像只是幾天前的事情！爸爸過得還好嗎？好想他啊！他可不能像殿下那樣餓肚子啊。」沒想到...她抬頭一看月亮上居然浮現李獻的臉，讓她慌張到覺到自己瘋了 XD 還有殿下為什麼會餓肚子？讓人好奇！



而《暴君的廚師》第4集首都圈收視11.4%、全國收視11.1%，已創下 tvN 今年播出的電視劇最高收視，期待之後再繼續創新紀錄呢！

