電視劇新潮流！「門框男」來襲，高大寬肩帥到心坎裡

最近，電視劇粉絲圈颳起了一股新風潮——「門框男」（문짝남）。 什麼是「門框男」？ 簡單來說，就是高大、肩寬、身材勻稱的男主角，站哪兒都自帶存在感，像門框一樣結實可靠，直接俘獲觀眾的心。

誰是「門框男」？ 代表人物包括蔡鍾協、李彩玟和邊佑錫。《無人島的DIVA》、《是偶然嗎》讓觀眾們熟知了蔡鍾協，他高大挺拔的身形搭配暖男氣質，讓人忍不住想依靠。 每個微笑都充滿治癒力，完美詮釋「門框男」的理想形象。



憑藉《背著善宰跑》而一躍成為大勢的邊佑錫以高大健碩形象深入人心，站在螢幕上就自帶光芒，散發出不可抗拒的氣場，完美契合「門框男」定義。



近期以《暴君的主廚》「燕熙君」李彩玟俘獲無數女觀眾的李彩玟也是代表人物之一，肩膀寬闊、身材勻稱，每個眼神都透著安全感。 他一亮相就讓人瞬間心動、被保護感包圍。

這些演員不僅有顏值，更有那種讓人安心的氣場和保護欲滿滿的魅力。 高個子加寬肩膀，不只是視覺享受，更是一種「情感連結感」，讓觀眾情不自禁地為他們心動。



他們的魅力不僅靠外表，更靠整體氣質。 站在畫面里，隨便一個動作都讓人感到安全感和存在感，仿彿「遇到危險我可以靠你」。 這股「保護欲」和「視覺享受」的雙重魅力，讓粉絲們紛紛心動。

目前「門框男」在電視劇中的人氣持續高漲，受到女性觀眾全力支持。 雖然沒人能預測熱潮會持續多久，但可以肯定的是——高大寬肩、穩重可靠的男主角已經成為現代電視劇的新潮流。 未來，「門框男」肯定還會繼續征服螢幕，成為觀眾心中理想型的代名詞。

