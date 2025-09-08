《行骗天下KR》朴敏英团队第一集的目标对象竟是宋智孝！烟熏浓妆「不良智孝」法师登场〜

演员宋智孝特别演出TV CHOSUN最新电视剧《行骗天下KR》第一集，更以夸张的烟熏妆登场饰演一位不良法师，也成了朴敏英、朴喜洵以及朱钟赫团队的第一个诈骗对象。

9月6日首播的TV CHOSUN周末电视剧《行骗天下KR》，剧情描述经过缜密策画并完美扮演各种角色的诈欺三人组，目标瞄准世界上的欺负善良人们的恶党，这些恶党将慢慢走入他们的陷阱而付出代价，同时他们也会将获利归还给受害者们，剧情改编自《JP信用诈欺师》带来相同的痛快惩奸除恶感。



在第一集最初登场的人物就是一位顶著烟熏浓妆的法师，威胁前来问事的一对母女要求高价法事，并且表示「穷人比富人更好操弄」，相当有把握让对方立即筹得2000万韩币并汇款。这位骗钱不眨眼的法师由宋智孝饰演，浓妆造型几乎快让人认不出来。朱钟赫则饰演她身边的小男友，与她一起行骗。



宋智孝更是拎著这些骗来的巨款来到赌场，想藉此赚到更多。而赌场的主人正是朴敏英，宋智孝相当有信心地参与了赌局，因为她已买通一位男性荷官并每一局都为她打暗号让她下注精准把把胜出，最后更All in而赢得了桌上全部的20亿，正当她开心收钱时，一位警察带队破获了这个赌场，慌乱之中朱钟赫要宋智孝带著金额先逃，她狼狈逃出后才发现自己拎的包包早已被换掉，里面装的也不是现金，气得她直跳脚。



虽然出现短短的半集左右，特别演出的宋智孝画上了与以往不同的大浓妆，深红的唇色令人印象深刻，台词也相当犀利对呛朴敏英，在金钱面前贪婪的样子也演出得相当细腻，是一次相当成功的变身。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻