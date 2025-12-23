朴娜勑《我独》精湛厨艺爆代工，经纪人「买菜、打灯还要侍酒」！韩网惊呼被骗、怒轰节目组

以豪爽、体贴形象深受大众喜爱的谐星朴娜勑，近日深陷「职场霸凌」风暴。 YouTuber 李镇浩於 22 日抛出惊人爆料，指出朴娜勑不仅公私不分、将经纪人当奴隶使唤，连她在综艺节目《我独自生活》中大展身手的厨艺，也被爆出全是经纪人「代工」的成果。

私下派对「娜勑吧」沦经纪人噩梦

影片中，李镇浩爆料朴娜勑的经纪人们不仅要负责综艺节目《我独自生活》中出现的料理准备，甚至连朴娜勑私下邀请好友到家里的「娜勑吧」派对，也要一手包办准备工作。



李镇浩表示：「只要『娜勑吧』一开，经纪人就会忙得不可开交。 不仅要去水产市场买食材，还得根据当天受邀艺人来调整灯光。 根据朴娜勑当天决定的菜色，经纪人甚至曾远赴果川、江原道取货。」

更夸张的是，在派对进行期间，经纪人还必须在家中 一楼或二楼待命，负责提供酒水：「如果酒喝完了，待命的经纪人就要负责开瓶拿过去。 如果是葡萄酒，还要负责冰镇，且每换一种酒都要更换杯子。」淩晨4点至6点，派对结束后，经纪人还要负责把宾客送上计程车、将派对后的残局清理干净，才能够下班。



形象全是假？ 《我独自生活》料理爆「代工」

此外，影片也爆出《我独自生活-朴娜勑篇》出现的料理，其实也都是经纪人帮忙准备。 李镇浩表示：「过年期间煎韩式饼的场景，经纪人在旁边忙了两天一夜; 腌泡菜时，经纪人也在后方磨糯米糊，甚至连萝卜、大蒜、辣椒粉等所有材料，全都是经纪人去采买回来的。」



李镇浩还提到朴娜勑在节目中送便当给Code Kunst：「节目只拍了送便当的内容，却没拍制作过程，据说那个便当也是经纪人做的。」



韩网炸锅迁怒节目组

真相接连曝光后，韩国网友不仅对朴娜勑感到更加失望，还将矛头指向节目组：「造假也要有个限度！」、「月薪才 300 万韩元就要做这么多，疯了吧？」、「经纪人们已经很善良了，真的是把她当家人一样在帮忙耶...」、「如果制作组知情不报就是同伙」、「以前觉得她厨艺好，现在觉得被骗惨了」、「每次看她手忙脚乱却能做出大餐就觉得奇怪，原来全是代工！」、「这就是因小失大，彻底毁掉苦心经营的人设」。



朴娜勑反击！加码控告前经纪人「贪污」

朴娜勑先前已控告两名前经纪人涉嫌恐吓未遂，本月20日再递交追加诉状，控告前经纪人涉嫌「业务侵占」。

这场纠纷始於本月 3 日，前经纪人率先申请对朴娜勑房产进行假扣押，并指控她犯下「特殊伤害、职场霸凌、性骚扰、代开处方药」等违法行为。 在被朴娜勑起诉后，前经纪人也追加控告朴娜勑涉嫌特殊伤害、毁谤、私自挪用公司资金等。 双方目前各执一词，互控侵占与伤害，法律攻防已进入白热化阶段。

