《脱掉鞋子恢单4Men》李恩智化身恋爱教练，自信喊话：「我从来没有在告白时被拒绝过。」

近期在 Netflix《母胎单身恋爱大作战》中活跃的主持人李恩智，上《脱掉鞋子恢单4Men》分享了自己的求爱秘诀，用一段话打开对方的心房，相当受用！！

李恩智於29日播出的 SBS 综艺节目《脱掉鞋子恢单4Men》「皇后三重奏」特辑中，以嘉宾身分登场，公开了多项恋爱招数。



她当天谈及自己曾经独特的理想型，并表示：「到了30岁后，理想型就改变了。最近喜欢可爱脸蛋但身材不算好的类型，有点喜欢『韩国军人』感觉的人。」引发现场成员的好奇心。接著她自信地说：「我从来没有在告白时被拒绝过。」

此外，李恩智还分享了从自身经验中得来的恋爱技巧，包括引导对方告白的方法、观察男女肢体语言的差异等。她举例道：「在暧昧气氛中，如果男生正苦恼要不要告白时，可以主动走过去说『不知道为什么，但我好像知道你今天要说什么，不过我的答案是YES』，这样对方的心就会一下子打开。」

活跃於各大综艺节目并身兼广播电台DJ的她，近期在 Netflix 恋爱节目《母胎单身恋爱大作战》也表现优异，真实的反应让观众们相当有共鸣，也经常给出很好的恋爱建议。



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