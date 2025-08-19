全炫茂→李恩智《2025中秋特辑：偶像明星运动会》最爆笑又实力坚强的4位主持人阵容＆比赛项目全公开

你没看错！《偶运会》终於又回来了，最新MBC《2025中秋特辑：偶像明星运动会》迎来第15周年！将以史上最大规模登场，共有61组、373名偶像参赛，预计带来更激烈且多彩的比赛。

MBC 综艺节目《偶运会》中秋特辑确定由全炫茂、BTOB李昌燮、李恩智、Jonathan（强纳森）担任主持人。



今年公开的比赛项目共5种，包括新增的「手枪射击」在内，还有田径、摔跤、射击、点球大战以及舞蹈运动，预告将在中秋连假为观众献上热闹有趣的比拼。

作为《偶运会》的象徵，自2013年起便持续主持的全炫茂，是名副其实的「偶运会常驻主持人」，将以熟练掌握比赛节奏的主持功力与机智幽默的谈吐引领现场。偶像男团 BTOB 成员李昌燮则将首次挑战《偶运会》主主持，为现场注入活力。



李恩智凭藉多档节目累积的稳健主持力与灵敏应对，被誉为「值得信赖的MC」，将以爽快的反应与机智的发言，带给现场更多欢乐氛围。Jonathan 则以「MZ世代」代表人物之姿，凭藉明朗的能量、新奇妙语和果断主持力来炒热气氛！



今年《偶运会》各比赛项目也将展现不同魅力：田径赛将上演刺激的速度对决与难以预测的逆转戏码；摔跤则呈现力量与技巧的传统体育精髓；手枪射击将诞生展现惊人专注力的「射击偶像」；点球大战则以一记射门与扑救决定胜负，带来紧张感；舞蹈运动则结合音乐与体育，呈现华丽的表演，让节目更加丰富。

充满偶像热情与对胜负执著的 MBC《2025中秋特辑：偶像明星运动会》将於10月份中秋连假期间播出。

