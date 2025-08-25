IVE安兪真翻唱《Golden》被骂「修音严重」，首度回应！点名最想合作的歌手竟是她！

人气女团IVE成员安兪真近日作客 YouTube 频道《妖精在炯》（《妖精在亨》）时，谈到自己在翻唱Netflix 热门作品《Kpop 猎魔女团》中热门OST《Golden》的舞台，分享了真诚的心境与未来展望。

节目中，主持人郑在炯提到：「看了你唱《Golden》的舞台，很有意义，好像也能感受到你想在音乐上更进一步的渴望。」对此，安兪真谦虚回应：「谢谢，我觉得唱歌唱得好的人真的很帅。 不过我还差得远呢。」

近期，IVE官方YouTube上传了安兪真演唱《Golden》的影片，却引发部份网友质疑「经过后制处理（修音）」，甚至有粉丝直言：「兪真明明可以不用修音啊」、「希望去掉修音」等。



谈到高音演唱时的感受，安兪真表示：「在演唱会上唱出高音时，观众会立刻爆发出欢呼，那种瞬间的反应真的很特别，跟舞蹈表演的快感完全不同，会觉得很有成就感。」



至於合作话题，当郑在炯问她为何至今未尝试与其他歌手合作时，安兪真坦言：「我觉得现在还不是时候，还需要更多磨练。」但她也透露最想合作的对象是李泳知：「泳知姊一直很清楚自己想要的东西，以前还开玩笑说『为什么不找我』，她在音乐和舞台上的意志都很明确。 如果能和她合作，我也很好奇她会怎么展现我的另一面。」



郑在炯则称赞安兪真的专注与态度：「比起随意上舞台唱歌，你更想像英智一样，在准备充分、意义深远的舞台上展现梦想，这点非常难能可贵。」

