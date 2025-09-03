李奈映×郑恩彩×李清娥罕见同框！大女主阵容爆发，《Honor》演译「她力量」

三大实力派女演员李奈映、郑恩彩、李清娥确定合作出演Genie TV原创剧《Honor》（《아너》），这场难得的黄金组合引发观众高度期待。

《Honor》讲述了三位为「荣誉」而战的女性律师，面对过去与现在纠缠不清的秘密，展开一场紧张激烈的追击战。 该剧的导演是曾执导《或好或坏的东载》的朴建浩，剧本则由透过《Train》展现缜密叙事的朴佳妍执笔。 此剧翻拍自同名瑞典原创剧，透过韩国版全新演绎，将呈现更具张力的悬疑氛围。

在剧中，李奈映饰演 L&J 律师事务所的明星律师「尹罗映」。 她不仅拥有出色的口才与亮眼外貌，还是SNS上拥有数十万粉丝的「网红律师」，负责事务所的对外形象。 然而看似华丽的她内心隐藏著多年来未曾愈合的伤痕，直到某天不得不正面面对缠绕多年的过去。 这也是李奈映鲜少挑战的强烈角色转型，已掀起热议。



郑恩彩则将饰演 L&J 的代表律师「姜信在」，同时也是三人中的领导者。 信在拥有如狮子般压倒性的气场，能在谈判与威慑之间游刃有余，展现老练手腕。 然而某起案件与她的过往意外牵扯，使她陷入巨大危机。 继《正年》展现惊人存在感后，郑恩彩再度挑战极具张力的角色，令人期待。



李清娥则饰演行动派律师「黄贤真」，是个个性火爆、做事干脆，总是奔走於现场而非安坐桌前的人物。 她敢於直面不公，常因此被提醒「过刚易折」。 然而当刑警丈夫开始调查她的过去时，她坚强外壳逐渐被动摇。 这次李清娥将脱下柔和形象，展现热血能量。



三位女性律师在剧中一同为女性受害者奔走，却同时被20年前的秘密纠缠，并投身於「为荣誉而战」的抗争中。 剧情不仅刻画法庭攻防，更提出「复仇是否有时效？」这样沉重的提问，带来深刻思考。

制作组表示，《Honor》将超越传统法庭剧的框架，以缜密的剧情与强烈的人物塑造，呈现出女性律师们坚毅而独特的故事，保证观众一旦入坑就停不下来。

