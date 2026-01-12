下个被眷顾的反派是他！《犯罪都市5》新反派选定《偶像疯子》金宰永

韩国影史创下4000万人次关影纪录的系列电影《犯罪都市》，即将制作第五部，全新反派角色据《JTBC news》报导选定了正在《偶像疯子》扮演「都来益」的金宰永。
据报导，电影界相关人士透露《犯罪都市5》於2024年4月推出《犯罪都市4》后，经过约两年的休息后终於要开拍，以年内开拍为目标，目前已在进行前期制作。
《犯罪都市》每一部反派角色都是除了主角马东石之外，最受瞩目与讨论的角色，从尹启相、孙锡久、李浚赫到金武烈都成引发话题再翻红，接下来金宰永接手，想必是下个爆红的反派！
金宰永2011年以模特儿出道，2013年起开始踏入影视圈，2017年连续演了热门剧《焦急的罗曼史》和《Black》配角获得关注，隔年便主演《恩珠的房间》受到更大的欢迎，自此一路顺利担纲主演，包括收视率破30%的长篇剧集《爱情是Beautiful，人生是Wonderful》，及朴信惠主演的《来自地狱的法官》。
金宰永和少女时代秀英演出的《偶像疯子》正热映中，剧中他与秀英演出「偶像与粉丝」兼「委托人与律师」的双重关系，剧情新颖颇有人气。香港观众可於Viu收看《偶像疯子》。
