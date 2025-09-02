ZB1韩维辰又打中姐姐心！《惊六》竟问少女时代太妍是不是忙内！太妍乐得全叫欧巴

《惊人的星期六》最新一集EP.381来宾是甫回归的ZB1（ZEROBASEONE）章昊、成韩彬和韩维辰，比起2年前出道前几天就来的紧张模样，三人更游刃有余了，尤其是韩维辰综艺感大升！

韩维辰年仅19，韩维辰诉苦他在队里是忙内（老么），总被章昊和成韩彬叫「宝贝」（아가），感到很不自在。成韩彬听了马上骚韩维辰下巴，主持人Boom看了吐槽：「刚刚骚你下巴，好像把头偏过去了喔？」



韩维辰略显无奈地否认自己喜欢，「如果不接受的话，感觉哥哥们会难过。」下一句就转头问太妍（泰妍）：「太妍前辈也是队里的忙内吧？」太妍听了都不好意思：「恩？我吗？」因为她可是少女时代队长兼大姐啊！



韩维辰补充是指《惊人的星期六》里，全场跟著惊讶了！镜头拍到比太妍年纪还小的韩海、KEY和P.O，反应各不同。太妍开心地站起来为韩维辰鼓掌，朴娜勑也说：「社会生活很会（很会做人处事的意思）耶！」韩维辰索性站起来鞠躬接受称赞，申东烨说他灵魂大概住3个老人。



太妍坐下后补一句：「每次和欧巴们录影都觉得很有趣。」KEY一副很无言XDD。Boom认可韩维辰综艺感提升非常多。后面节目就可以看到太妍当了「一日忙内」，大家都喊他忙内了，笑果十足。



节目里还回顾韩维辰当初在《Boys Planet》撩导师LIP J的名场面「姐姐我爱你」呢！当场让韩维辰重演，Boom都心动了，果真是相当受欢迎的弟弟啊！



另外，章昊也展现综艺魂。他身为中国人，除了韩语能力备受赞许外，利用空档疑似补妆糗上特写时，干脆利用手上工具摆Pose，反应力满分。不过他后续解释自己为了节目即时染红发，流汗后汗会染成红色才急忙擦拭，现在也是红发的KEY秒懂。



▼相关影片，三人开场表演虽表演新歌，但不时忠於cos角色也很有趣（完整节目台湾观众可至friDay影音收看）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻