热门韩剧《模范的士》编剧Disney+新作！联手三大男神池昌旭、都敬秀、李光洙开启复仇新宇宙《操控游戏》

光看Disney+《操控游戏》华丽的演员阵容就令人特别期待！！！由池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）、李光洙、赵允秀等实力派主演，携手打造一场高智商、犯罪悬疑、硬碰硬的复仇大戏！

《操控游戏》由《模范的士》（模范计程车）、《犯罪都市：铁拳清算》（犯罪都市4）编剧吴尚浩执笔，讲述一直过著平凡且善良生活的男人泰中（池昌旭 饰）某一天被卷入恶劣的犯罪案件中而含冤入狱，人生瞬间跌入深渊；当他得知这一切都是约翰（都敬秀 饰）策划的之后，展开反击报复的故事。



【人物简介】



▼池昌旭饰演背负冤屈展开报复的「泰中」，原本平凡且善良的性格，因为被陷害而剩下愤怒与绝望，他将如何反击，成为了本剧的一大看点。



▼都敬秀饰演擅长伪造证据、设计真凶的操控者「约翰」，形象冷静神秘又危险，打破过往形象！挑战反派的演技也让大家十分期待。



▼李光洙饰演掌握事件关键线索的「白道京」。上一次在Disney+《无路可走：轮盘赌》中的恶人形象深植人心，令人大开眼界，新角色也同样让人好奇不已。



▼赵允秀饰演协助男主泰中复仇的帮手「卢恩菲」，早前在Disney+《暴君》中饰演高冷杀手蔡姿景就展现了惊人的出众气魄，是新生代演员中不可或缺的人才。



Disney+《操控游戏》将在2025下半年推出。

