【韩网热门】aespa《Rich Man》MV公开！网叹：表情、动作、造型都是些什么啊

女团aespa将於9月携第六张迷你专辑《Rich Man》重磅回归。 这张专辑包含同名主打歌在内共有六首歌曲，与之前的作品《Dirty Work》相比，预告了截然不同的风格，引起了粉丝们的期待。

新公开的《Rich Man》MV已在社群掀起热议，因为造型丑、衣著暴露、表情等问题被广大网友吐槽。



韩国网友评论：

1. 有种海外流行歌手的感觉吗...？ 反正舞台造型应该会不同。 看起来像2000年代的东西，好土喔ᄏᄏᄏᄏ

2. 歌跟舞台都挺普通，为什么要穿那种衣服、摆那种姿势...

3. 这样也不会在海外爆红啦

4. 看来是想冲击英美圈吧，可是还是歌要好听才会红啊

5. 真的利大於弊... 会被影响的观众是10代女生ᅲᅲ

6. 一股廉价味.....怎么会这样

7. 这和《Rich Man》有什么关系？ 应该有点关联吧

8. 裤子真的超短

9. 受众群体很明确啊

10. 说真的这种程度的暴露很常见，但概念完全不搭。 明明是《Rich Man》，为什么要拍成美国街头风？

11. 嘲讽太夸张ᄏᄏᄏ 单纯批评服装不就好了

12. 有点傻眼，明明和歌曲概念无关，却为了进军海外硬要拍成这样

13. 衣服还好，但镜头角度、姿势都太明显在性暗示，让人不舒服

14. 我对暴露没意见，但至少要搭调，这次就完全不搭

15. 为什么女团总要拍「穿很少+骑机车」的组合啊

16. 暴露太严重，发型妆容和整体概念都很糟

17. 应该是被导演要求摆那样的姿势吧

18. 8月底还推出让人觉得很热的东西...

19. 表情怎么那样，好像硬装凶狠，反而太吓人了

20. aespa根本撑不起这种风格，《Dirty Work》开始路线就走偏了

21. 大家都躺平了

22. 从预告片就太病态了，直接PASS

23. 为什么突然转路线？ 不喜欢这种风格

原文：https://theqoo.net/square/3895381784

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻