18.5%高收视韩剧《车贞淑医生》宣布第二季！严正化 x 金炳哲主演原班人马回归

人气剧 《车贞淑医生》确定制作第二季，并将由原班人马严正化与金炳哲再度携手回归，消息一出立刻引发观众热烈期待。

根据韩媒 《SPOTV News》 独家报导，《车贞淑医生》团队已正式启动第二季筹备。 该剧於2023年播出，以一名结婚20年的家庭主妇，在人生转折后成为医院实习医师的奋斗故事，深受观众共鸣。 剧中车贞淑（严正化 饰）在权威丈夫（金炳哲 饰）的阴影下，长年牺牲自我为家庭付出，却最终勇敢追寻自我，成长为一名充满使命感的医师。 该剧播出期间创下最高 18.5% 的高收视，在低迷的收视市场中写下亮眼成绩，掀起追剧热潮。



时隔三年，《车贞淑医生》将再度回归，严正化继续饰演主角「车贞淑」，而金炳哲则再度出演其丈夫、结肠直肠外科主任「徐人浩」。 两人在第一季中以既真挚又带有喜感的夫妻互动征服观众，这次再度合体，势必为第二季增添更多看点。



严正化与金炳哲早在第一季播毕后就多次表达对作品的热爱与对第二季的期待。 严正化曾在访谈中表示：「我非常希望能演出第二季，也随时做好准备。 因为人浩并没有再婚，而车贞淑到乡下继续行医，或许故事还有新的展开。」金炳哲则认为：「编剧的笔触非常新颖，我相信第二季是完全有可能的。」

如今制作终於落实，《车贞淑医生》第二季势必将以更升级的剧情与演出回归，观众也正引颈期盼这部曾引发社会热议的话题韩剧，再度创造收视神话。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻