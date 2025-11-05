Super Junior-D&E《鉴定师》拍马屁要当「舒华Junior」又想占领节目！舒华承诺有第二季！

i-dle舒华主持的全球版《鉴定师》（鉴定师：Inspector）昨（4）日迎来最后一集，是众所瞩目的台湾灶咖（灶跤）大战佼佼者Super Junior-D&E（东海、银赫）！

i-dle和Super Junior有不少缘分，E.L.F.和Neverland都相当熟悉，舒华问到两人主持的《要来这边吗？》最有印象的嘉宾，银赫回答的就是舒华队友Minnie！银赫说Minnie和雨琦常常说自己是E.L.F.，东海也表示因此对i-dle更加有感情。



*《要来这边吗？》回顾：

〈(G)I-DLE Minnie&雨琦超专一就爱圭贤&厉旭惹怒银赫XD 东海搞笑情勒「领奖要感谢我们」〉

讲著讲著，两人称赞起雨琦韩语说得非常好，联想多年前在《Super TV》相遇时，舒华进步非常多，还说起i-dle在华语圈人气之高。银赫开口想一起合作，舒华马上感受银赫眼睛都亮起来了，银赫一不做二不休直接邀约：「如何？如何如何如何？名字也改我们的吧！叫『舒华Junior』！」舒华大笑，然后傲娇地说：「考虑一下，看你们表现如何。」银赫说演场会《Super Show》就算成员老了拄拐杖还要做，东海神来一笔又说：「不然就以舒华Junior（的面貌登场）！」



问两人出道20周年是否察觉哪里改变了、哪里不变，东海说「对粉丝的爱变多了」，银赫不晓得为何听了娇羞(?)笑著倒向东海，直起身后同意东海。而舒华说「名字还是一样」（可能i-dle比较特别，在7周年改名了吧！），银赫一句「但名字之后也会改的，叫『舒华Junior』」，再次逗笑舒华！



虽然D&E不时拍舒华马屁，但更多的是吐槽，双方从开场就开始攻防战，吐槽来吐槽去。最后舒华煮辣炒年糕泡面过程，两个前辈仍不停逗她，还说要取代舒华当下一季主持人！虽然第二季尚未有制作消息，但片尾舒华可是承诺「会好好准备并前往第二季」、「现在只是暂时再见」！



随著第一季结束，舒华的《鉴定师》Talk Concert就在今（5）日於台北举行！嘉宾有颂乐、孝渊和林柏宏，令人期待他们和舒华会迸出什么新火花呢！

▼完整节目，两人紧盯著舒华煮泡面，舒华压力太大啦～幸好成品……



