泽演在哪里？玉泽演台中Long Stay到处晃！超Local搭公车、逛市集、喝林柏宏推荐的咖啡

刚宣布结婚的男团2PM成员兼演员的玉泽演，宣布婚讯时人其实在台湾，你们知道吗？现在也正在台湾，这几天不晓得到访台中多少景点了！

玉泽演上月16日现身台北101来台参加某品牌活动，当时便透露会在台湾long stay拍戏。至少从上月25日开始，玉泽演便不吝啬在IG限时动态透露自己去了，晃遍台中各大景点！



上月25日勤美诚品绿园道「酒祭」、「爵士音乐节」，继光商店街「大墩铃兰通啤酒节」，玉泽演连台中市政府都打卡；29日还体验搭台中公车，去了林柏宏推荐的Phase Coffee Roasters享用咖啡和甜点；昨（5）日去了彩虹眷村、国美馆（国立台湾美术馆）、宫原眼科，还被人捕捉在成真咖啡台中审计店喝咖啡休息……不多掩饰加上去了台中人熟悉且常到访之处，粉丝、网友都觉得玉泽演简直融入了台中生活，似乎随处走走就有可能遇见！非常Local啊！



目前尚未知玉泽演拍摄的作品为何，但他标记林柏宏的举动是否暗示了两人的合作呢？不过林柏宏去年就曾晒过两人在澳门某活动的合照，很可能是当时结缘的，林柏宏今年推出的电影《96分钟》上映时，玉泽演曾留言替他应援呢！看来玉泽演此行台中，曾询问林柏宏有何推荐呢！



