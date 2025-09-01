1亿整形成「宾士顶级款」！搞笑艺人李世英隆胸3天就下垂崩坏：用领带绑著走，千万胸部最后进下水道

搞笑艺人李世英 方坦承，为了「美貌升级」，在整形上投入超过 1亿（韩币，下同，约合220万新台币），不怕让观众震惊。

日前，李世英在YouTube频道「NaMuMiKi徵信所」的影片《整形花1亿变美！搞笑艺人李世英生死经历的整形副作用》中，详细分享了自己的整形经历。 李世英坦言，她做了双眼皮、隆胸、隆鼻等多项手术，并解释了整形背后的心路历程：「纠结要不要继续整。 二十几年来一直用这个脸，我也想换个脸体验一下剩下的人生。 」

然而整形之路可没那么平坦。 李世英透露，在隆胸过程中遭遇严重副作用——胸部填充三天后竟一侧下垂。 她描述当时的情况：「时间越久越下垂，我怕继续垂，就用领带绑著走。」最终她不得不通过手术取出所有填充物，幽默地总结：「一千万的胸部填充，就这样流进下水道了。 」



后来通过二次手术，李世英终於得到了满意效果。 谈到整形总花费时，李世英用夸张的比喻回应：「差不多可以买一辆宾士最顶级车型。 」观众们不禁感叹：整形真的能改变人生，也能改变钱包厚度啊！



她前后的容貌变化惊人，从搞笑艺人形象到气质美女的跨越，让人忍不住赞叹整形的神奇威力，同时也对她的勇气竖起大拇指。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻