不用很努力！李先彬揭密和李光洙爱情长跑8年：因我们「搞笑频率」自动连线

谁说长腿欧巴只会耍帅？ 李光洙用8年恋爱证明：搞笑才是最长情的告白！

日前李先彬在《我家的熊孩子》节目中大晒恋爱保鲜秘技，当MC申东烨提到「那位和李光洙恋爱8年的嘉宾」时，全场立刻响起「喔~」的起哄声——毕竟这对CP可是连呼吸都长在笑点上的神奇组合啊！



被问及恋爱长寿秘诀，谈及长久恋爱的秘诀，李先彬坦言：「很多人会问这个问题，但我觉得最终是性格和默契最重要。 」她强调：「比如幽默感、饮食习惯等各方面自然契合时，即使不刻意努力也能长久相处。 」



被问及与李光洙特别契合的点，李先彬笑称：「我们搞笑频率很合，经常被说都是调皮鬼！」她还透露：「透过作品认识我的人，如果和李光洙有缘见面，常会说『现在明白你们为什么在一起了』。 」她认为这种氛围上的共鸣与对趣事的共同热爱，让两人自然而然走到现在。



值得一提的是，这段恋情根本是《Running Man》附赠的限定福利——两人2016年在节目上相遇后，表面被动的光洙居然主动出击，让当初公开宣称「理想型是李光洙」的李先彬轻松「追星成功」。 如今恋爱迈入第八年，网友纷纷调侃：「看来光洙从『背叛者』转型『长情者』成功了！」、「这组合该改名叫『李好笑CP』了吧？」



